¿Dónde está mi reembolso?: Cómo recibir información sobre el estatus de tu reembolso

Lo que debes saber Has presentado tus impuestos a tiempo, pero ya han pasado semanas y ahora te ves preguntando: "¿dónde está mi reembolso?" Descuida ya que hay formas de encontrar información sobre el estatus de tu reembolso.

Por lo general, según el IRS, para procesar un reembolso se necesitan hasta 21 días para una declaración presentada electrónicamente y cuatro semanas o más para declaraciones modificadas o enviadas por correo.

Sin embargo, existen varios factores que pueden retrasar un reembolso, que pueden incluir errores en su declaración de impuestos que pueden requerir revisiones, correcciones o formularios adicionales.

El estado de su reembolso normalmente está disponible en la parte de "Where's My Refund?" (o ¿Dónde está mi reembolso?") de la página web del IRS aproximadamente 48 horas después de presentar electrónicamente una declaración de impuestos. Al utilizar el sitio web, también puedes encontrar información sobre reembolsos para el año actual y los últimos 2 años.

En una entrevista anterior con Telemundo 47, Alejandra Castro, portavoz del IRS, advirtió a los contribuyentes que visitar un centro de asistencia del IRS no acelera el reembolso, sino que la forma más rápida de obtener información y rastrear su reembolso es utilizando la aplicación IRS2GO o la página web del IRS.

"Visitar un centro del IRS o llamar al IRS no va agilizar el proceso", dijo Castro. "Si ha pasado mucho, mucho tiempo y no has recibido alguna información del IRS ya así yo recomiendo que te pongas en contacto con la agencia para ver lo que está pasando. Generalmente, puede haber habido un error en tu declaración o puedes haber sido víctima de robo de identidad. Son muchos los escenarios posibles. [Pero] acelerar un reembolso, no se hace llamando al IRS".