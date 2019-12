Inspección gratis de sillas para niños en NY

NUEVA YORK - El estado de Nueva York ofrecerá durante el mes de diciembre inspecciones gratuitas de los asientos de coches para niños. Esto como parte de la iniciática del Estado y agencias locales para brindar seguridad a los menores en las carreteras en caso de un accidente vehicular.

Los padres recibirán estás inspecciones de manos de técnicos certificados en la seguridad de los niños dentro de un vehículo.

Así lo anunció el Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York, (DMV, por sus siglas en inglés), y el Comité de Seguridad Vial de la oficina del gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés).

“Este es el momento perfecto para asegurar que los asientos de sus hijos estén instalados correctamente en el auto”, aseguró el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York, Mark J.F. Schroeder. “La instalación apropiada de estos asientos pueden reducir el riesgo de muertes o heridas durante un accidente vehicular”, añadió.

Estos eventos educan a los padres de familia, o aquellas personas que están al cuidado de los menores, a escoger el asiento apropiado para la edad de los niños y a cómo colocarlo en los carros.

Además, los técnicos usaran el modelo de aprendizaje “aprende, practica, explica”, para educar a los adultos en este tema y prepárarlos para tomar las medidas necesarias en la seguridad de sus hijos.

Tener estos asientos seguros en el carro podría reducir el riesgo de accidentes mortales en un 71% en niños y en 54% en bebés que están como pasajeros, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Aquí los lugares y horarios donde se llevarán a cabo las inspecciones gratuitas:

• Condado de Albany

o Día: 18 de diciembre

o Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

o Lugar: State Police Latham, 760 Troy Schenectady Rd., Latham, NY 12110

o Agencia: La Policía del estado de Nueva York

o Contacto: Sargento Donald Fougere - (518) 783-3258

• Condado Onondaga

o Día: 4 de diciembre

o Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

o Lugar: Fairmount Fire Department (dentro de la bahía), 4611 West Genesee Street, Syracuse, NY 13219

o Agencia: Oficina del Sherriff del condado de Onondaga

o Contacto: Heather Poland - (315) 435-3007

• Condado de Erie

o Día: 4 de diciembre

o Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

o Lugar: Orchard Park Central Fire Hall, 30 School Street, Orchard Park, NY 14127

o Agencia: Departamento de la Policía de Orchard Park

o Contacto: Agente Kristen Mazur - (716) 662-6444

o Día: 7 de diciembre

o Hora: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

o Lugar: Catholic Health Administration and Training Center

o 144 Genesee Street, Buffalo, NY 14203

o Agencia: Departamento de la Policía de Orchard Park

Solo con cita previa

o Contacto: Health Connections - (716) 447-6205

• Condado Niagara

o Día: 7 de diciembre

o Hora: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

o Lugar: Mount Saint Mary's Hospital 5300 Military Road, Lewiston, NY 14092

o Agencia: Catholic Health of Buffalo, Safe Kids of Western New York

Solo con cita previa

o Contacto: Health Connections - (716) 447-6205

o Día: 11 de diciembre

o Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

o Lugar: Niagara County Public Safety Training Facility, 5574 Niagara St. Ext., Lockport, NY 14094

o Agencia: Oficina del Sheriff en Niagara

o Contacto: Cathleen Davis - (716) 438-3464

Estos horarios están sujetos a cambios. Para más información visitar: http://www.safeny.ny.gov/seat-per.htm