Incentivos de vacunación de pases para parques estatales de NJ llevan a más residentes a disfrutar del aire libre

NUEVA JERSEY - Mientras los residentes de Nueva Jersey se preparan para celebrar al aire libre el 4 de julio, ya se experimenta en los parques del estado una gran cantidad de visitantes, con más de 100,000 personas que se han inscrito para los pases anuales como parte del incentivo de la vacuna contra el COVID-19 del Estado Jardín.

El gobernador demócrata Phil Murphy anunció en mayo que cualquier residente del estado que tenga por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus antes del 4 de julio puede obtener un pase gratuito para visitar los parques estatales, que costaría $ 50 para los residentes este año.

Las 100,000 inscripciones son superiores a las casi 50,000 a principios de este mes, semanas después de que se anunciara el programa, según el Departamento de Protección Ambiental del estado, que supervisa los parques de Nueva Jersey. Eclipsa los aproximadamente 5,000 pases anuales que normalmente se compran en un año.

Aunque no está claro cuántas personas se sintieron motivadas para vacunarse con el pase gratuito para parques, el Estado eclipsó su objetivo de 4.7 millones de vacunas la semana pasada en medio del incentivo.

Las restricciones relacionadas al COVID-19 de 2020 hicieron que más personas disfrutaran del aire libre, ya que la cantidad de estadounidenses que hicieron senderismo el año pasado aumentó en 8.1 millones, la mayor ganancia registrada en un año, según la Outdoor Foundation, el brazo filantrópico de Outdoor Industry Association.

En un día de la semana reciente, un estacionamiento en Island Beach State Park, un tramo de 10 millas (16 kilómetros) de costa en su mayoría sin desarrollar y una de las playas más populares del estado, estaba lleno pero no en su total capacidad. El bar junto a la playa en el parque estaba lleno de clientes. Sombrillas de colores ondeaban con la brisa del océano.

El Departamento de Protección Ambiental insta a los visitantes a que lleguen temprano para asegurarse de que un lugar en parques como Island Beach que alcanza su capacidad con frecuencia, ya que los pases no garantizan la entrada.

Linda Jakuboski, de Pine Beach, dijo que ha estado viniendo a Island Beach durante 35 años y notó que parecía más concurrida de lo habitual durante un día laborable. Ella no recibió el incentivo del pase de vacuna, pero sí se vacunó. Si el aumento en los pases anuales provoca aglomeraciones, está preparada para llegar temprano y frecuentar una de las secciones menos concurridas de la playa.

"Estoy tan acostumbrado a estar aquí. Esta es mi casa”, dijo. "Esto es como un segundo hogar, de verdad".

Bob Smith, un jubilado de la cercana Manchester, dijo que es un recién llegado a Island Beach, pero que quedó lo suficientemente impresionado como para comprar un pase anual. No recibió el incentivo, pero se vacunó, dijo.

Si las cosas se llenan de gente, simplemente disfrutará de la piscina en la comunidad de más de 55 donde vive, dijo. Pero las multitudes no eran una gran preocupación ahora que se vacuna a más personas.

"Es bueno ver las caras de la gente", dijo.

Aproximadamente el 70% de los adultos están vacunados en el estado. La mayoría de las restricciones de COVID-19 como el uso de las mascarillas han terminado.

Afaf Muhammad, de Jersey City, ha estado acampando durante años e involucró a sus dos hijas con Team Wilderness, una organización sin fines de lucro con sede en Jersey City cuyo objetivo es sacar a los negros y a otros niños de color al aire libre.

Optó por no vacunarse, pero elogió la idea de que más personas, especialmente personas de color, salgan al aire libre. El estudio de la Outdoors Foundation encontró que las tres cuartas partes de las personas que realizan actividades al aire libre son blancas.

“Creo que es muy importante que los niños estén al aire libre. Vivimos en viviendas públicas. Realmente no ves demasiados árboles y césped aquí ", dijo. "No vas a ver demasiada naturaleza real. Los parques (de la ciudad) no son realmente reservas naturales como lo sería un parque estatal ".

Su hija Aracelis Hannah tiene 18 años y comenzó los viajes de Team Wilderness hace cinco años. Ella también optó por no vacunarse, pero dijo que la gente debería aprovechar los parques estatales.

"No sabes lo que te puede hacer la naturaleza salvaje, para cambiarte … para hacerte más observador de tu entorno", dijo.

Juan Melli, un ávido excursionista y vicepresidente senior de la firma de asuntos públicos Mercury, dijo que obtuvo el pase de la vacuna, pero que habría recibido la vacuna incluso sin el incentivo. Ha notado que hay más personas en las rutas de senderismo de todo el estado desde que comenzó el programa.

Cuando se le preguntó si los parques del estado podrían manejar el aumento en los titulares de pases anuales, el portavoz del DEP, Caryn Shinske, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que los parques reciben millones de visitantes al año.

La asistencia en 2020 fue de aproximadamente 14 millones, por debajo de los 17 millones, aunque los parques estuvieron cerrados durante aproximadamente un mes a partir de abril y la entrada fue limitada debido al COVID-19.