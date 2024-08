Feria de empleo este sábado: MTA está contratando 2,000 conductores de autobús, sueldo de $26.19 por hora

NUEVA YORK -- Si estás buscando trabajo y tienes licencia de conducción tal vez esto te interese.

La Autoridad de Transporte Metropolitano, (MTA, por sus siglas en inglés), tendrá una feria de empleo este sábado 17 de agosto en la que está contratando a 2,000 operadores de autobús. Las personas interesadas pueden presentar la solicitud este día en el evento que se llevará a cabo en la escuela secundaria de ciencias de El Bronx, ubicada en 75 W 205 St, Bronx, NY 10468, de 9 a. m. a 12 p. m.

Se estarán aceptando solicitudes para puestos en MTA Bus Company y MaBSTOA.

Coming up: We're hosting a job fair to help us hire 2,000 bus operators 🚌



The event is on Saturday, August 17, 2024 from 9 a.m. to 12 p.m. at the Bronx High School of Science.



Learn more about the event and what documents to bring ⬇️ https://t.co/cEMVYpQsmE