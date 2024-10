Hombre sufre heridas graves luego de que explotara llanta de bus de NJ Transit en estación de NYC

NUEVA YORK -- Un hombre de 22 años sufrió graves cortes en las piernas y en la parte inferior del estómago cuando la llanta de un autobús de NJ Transit explotó en Port Authority, rompiendo vidrios en el área de la puerta, según fuentes con conocimiento del incidente.

La agencia de tránsito dijo que una llanta trasera de un autobús con destino a Paterson explotó alrededor de las 6 p.m. el miércoles, rompiendo una ventana que luego arrojó cristales sobre dos pasajeros. Un hombre que estaba en la fila para abordar el autobús de la línea 190 en la puerta 232 fue arrojado por los vidrios rotos e inmediatamente salió corriendo escaleras abajo.

El video mostró a la víctima ensangrentada en el suelo de la terminal de autobuses. También tenía un corte en la cabeza.

"Fue como si explotara una bomba. Fue fuerte. Nunca había escuchado algo así", dijo Mark Ramos, quien le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que estaba en el autobús, sentado encima de la llanta, cuando la llanta explotó.

Ramos dijo que hubo pánico inmediato porque nadie estaba seguro de lo sucedido.

"Sonó como una explosión, sonó como si una bomba hubiera estallado honestamente. Fue tan fuerte que obviamente sacudió un poco el autobús", dijo Ramos. "Todo lo que vimos fue vidrio en el suelo, sangre. Vi la billetera de los chicos y todos pensamos, ¿qué está pasando aquí?".

El hombre herido sentía "un dolor evidente" mientras se aplicaba una toalla en las heridas, dijo Ramos, quien corrió escaleras abajo con otros pasajeros para ver cómo estaba y devolverle la billetera que se le cayó en el caos.

"Debido a que la llanta estaba baja, la explosión atravesó el fondo del vidrio y le cortó bastante las piernas", dijo Ramos.

NJ Transit dijo que el pasajero herido fue trasladado al hospital con lesiones que no se consideraban potencialmente mortales. Una segunda persona sufrió un pequeño corte en la mano y rechazó recibir tratamiento médico en el lugar.

No estaba claro qué causó que la llanta del autobús explotara y no hubo información actualizada el jueves sobre la condición del hombre. Pero Ramos dijo que el extraño accidente no era algo que olvidaría pronto.

"Voy a pensar en esto cada vez que esté parado en esa terminal y llegue un autobús. ¿Cómo podría no hacerlo, verdad?" dijo Ramos. "Podría ser peor momento, peor suerte para el chico y sólo espero que esté bien. Espero que pueda caminar bien. Espero que sean sólo cortes en la parte exterior de sus piernas y nada loco porque se veía mal y le daba mucho miedo, así que espero que esté bien".

El incidente se produjo pocos días después de otro extraño accidente que involucró a NJ Transit, cuando un tren mató a una mujer e hirió a casi dos docenas de personas en el sur de Jersey después de chocar contra un árbol en las vías.