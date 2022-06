Destroza ola de autos tras robar camión de basura en Brooklyn: NYPD

NUEVA YORK - El robo de un camión de basura en un vecindario de Brooklyn dejó más de una docena de autos destrozados, algunos tan mal que quedaron inoperables.

La policía dijo que el suceso ocurrió cerca de 21st Drive y 21st Avenue en Bath Beach alrededor de las 4:30 a.m. del jueves. Fue entonces cuando Mario Casanova supuestamente saltó al volante de un camión y amenazó al trabajador que estaba adentro, robando el vehículo pesado mientras realizaba sus rondas matutinas recogiendo basura.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un video de vigilancia capturó parte del caos, cuando Casanova supuestamente se aleja y choca unos 18 autos estacionados, según la policía.

Se desvió a través de Bensonhurst Park donde impactó árboles y postes de luz, luego atravesó autos cerca de Belt Parkway. El conductor chocó contra más autos en la rampa de salida antes de ser arrestado cerca de la salida 5 de la autopista.

Las piezas de automóviles llenaron el vecindario de Brooklyn. La cantidad de vehículos impactados siguió creciendo durante todo el recorrido, ya que algunas personas apenas se dieron cuenta de los daños horas después.

"Estaciono mi auto aquí todo el tiempo y, de repente, vuelvo aquí y veo mi auto de costado...Estoy en estado de shock", dijo Michael Marino, quien pensó que alguien había movido su auto.

En cambio, fue impactado por un camión con un contenedor de basura de 30 yardas adjunto, que aplastó y empujó su Cadillac contra una cerca.

"Gracias a Dios que no había nadie en el auto. Lo acabo de encontrar ahora. Tengo un hijo. Dios no permita que pase algo", dijo.

La minivan de Mizrob Bakhrov, que necesita para el trabajo y para su hijo, no se puede conducir debido a todos los daños.

"No puedo conducir. Con dos ruedas atrás no es posible conducir", dijo Bakhrov. "Hoy no sé a dónde puedo ir al trabajo. Porque necesito auto. Mi bebé ahora está enfermo. Necesito ir en auto al hospital. Voy a llamar a Uber".

Casanova enfrenta varios cargos que incluyen robo y conducir en estado de ebriedad.

La información del abogado no estuvo disponible de inmediato.