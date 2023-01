Gran mayoría de votantes de NY quieren que George Santos renuncie, según encuesta

What to Know Una gran mayoría de votantes de Nueva York, incluida aproximadamente la mitad de los republicanos, cree que el representante George Santos debería renunciar al Congreso en medio del escándalo en curso relacionado con su historial de mentiras, según una nueva encuesta publicada el lunes.

Alrededor del 59% de los votantes pidieron la renuncia de Santos en una nueva encuesta de Siena College, frente al 17% que dijo que debería permanecer en el cargo. (El resto no sabía o no tenía opinión).

Santos tuvo algún "apoyo" en la encuesta, fue entre los votantes latinos, de los cuales solo el 33% dijo que definitivamente debería renunciar, contra el 24% que dijo que no debería.

Casi la mitad de los republicanos, el 49% en total, pidieron que se fuera, así como el 54% de los que se identificaron como políticamente conservadores. Más de 7 de cada 10 votantes suburbanos dijeron que debería dejar el cargo, un resultado difícil para Santos, cuyo tercer distrito es en su mayoría suburbano del condado de Nassau.

En la medida en que Santos tuvo algún "apoyo" en la encuesta, fue entre los votantes latinos, de los cuales solo el 33% dijo que definitivamente debería renunciar, contra el 24% que dijo que no debería. (Casi la mitad de los votantes latinos encuestados dijeron que no sabían o que no tenían opinión, una cifra mucho mayor que la de cualquier otro grupo demográfico encuestado).

Por separado, Siena también preguntó a los votantes si tenían una opinión favorable o desfavorable de Santos. Con -40, tuvo, por mucho, la peor calificación neta de la encuesta, incluso más baja que la -33 de Donald Trump.

La encuesta llevada acabo en línea y telefónicamente de 821 votantes registrados se realizó del 15 al 19 de enero y tiene un margen de error de 4.3 puntos porcentuales.