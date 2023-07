Funcionarios de Nueva Jersey siguen alentando el uso de la energía eléctrica en todo el estado

Qué saber Nueva Jersey está impulsando una agenda ambiciosa para alejar a sus 9 millones de residentes del gas natural y la gasolina para calentar sus hogares y alimentar sus automóviles, a favor de la electricidad para hacer el trabajo de ambos.

El gobernador demócrata Phil Murphy ha dicho que quiere que solo los vehículos de "emisiones cero" estén disponibles en el estado para 2035.

Los programas aprobados el miércoles por la Junta de Servicios Públicos incluyen metas y objetivos para que los edificios instalen bombas de calor en lugar de equipos de refrigeración y calefacción de gas natural.

NUEVA JERSEY -- Nueva Jersey está impulsando una agenda ambiciosa para alejar a sus más de 9 millones de residentes del gas natural y la gasolina para calentar sus hogares y alimentar sus automóviles, a favor de la electricidad para hacer el trabajo de ambos.

Pero como en muchos otros lugares del país, las medidas, diseñadas para disminuir el impacto nocivo de la quema de combustibles fósiles en el clima del planeta, están obteniendo una oposición significativa de los enemigos que advierten que el gobierno viene a quitarle la estufa y el automóvil.

Los reguladores de servicios públicos de Nueva Jersey aprobaron el miércoles una serie de medidas de "descarbonización" diseñadas para incentivar a los edificios a cambiar de calefacción de gas natural a electricidad. La participación en los programas es estrictamente voluntaria, según el presidente de la Junta de Servicios Públicos del estado, quien arremetió contra la “desinformación y mentiras” que circulan los opositores.

En conjunto, representan pasos agresivos para alejarse del uso de combustibles fósiles.

"Nos basamos en nuestro récord nacional de acción climática audaz mientras cumplimos nuestra promesa de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir la intensificación de la crisis climática", dijo Murphy a principios de este mes al anunciar el requisito de que los fabricantes aumenten su producción de electricidad. vehículos, alcanzando el 100% en 2035.

“Nadie viene por la estufa de gas de nadie”, dijo el gobernador. "Nadie va a entrar en la cocina de nadie. Nadie se verá obligado a hacer nada, de ninguna manera".

Pero para los opositores, los movimientos representan una extralimitación gubernamental grave y costosa, que inevitablemente deberá ser aplicada mediante prohibiciones.

“Los habitantes de Nueva Jersey están aprendiendo que el objetivo final de la 'descarbonización de los edificios' y el plan de energía verde extrema del gobernador Murphy es la eliminación del gas natural asequible y el reemplazo extremadamente costoso de estufas, hornos y calentadores de agua a gas”, dijo el senador estatal republicano. .Anthony Bucco. “Se están dando cuenta de que no hay forma de electrificar completamente todo el estado sin prohibiciones, mandatos, conversiones costosas y facturas de energía más altas”.

Estos dispositivos mueven el calor entre el aire dentro de una casa y el aire fuera de la casa, mientras que las bombas de calor de fuente terrestre transfieren calor entre el aire dentro de la casa y el suelo fuera de la casa. Los hogares de bajos ingresos calificarían para recibir asistencia financiera para comprarlos e instalarlos.

“Sin duda, esto impulsará la próxima generación de eficiencia energética en Nueva Jersey”, dijo el presidente de la junta, Joseph Fiordaliso. “Estamos alentando a la gente a pasar a la eficiencia energética. Note que dije ‘animar’. No estamos requiriendo. No estamos obligando a nadie a renunciar a su estufa de gas. No puedo enfatizar más que no estamos mandando nada. Entonces, basta de información errónea”.

La descarbonización de los edificios es un componente crítico en el plan maestro de energía de Nueva Jersey y es el enfoque de una orden ejecutiva del gobernador para instalar sistemas de calefacción y refrigeración de espacios sin emisiones de carbono en 400,000 hogares y 20,000 propiedades comerciales, y hacer que el 10% de todos Propiedades de ingresos bajos a moderados listas para la electrificación para 2030.

Ya está sucediendo en lugares como Berkeley, California, que en 2019 votó para prohibir las conexiones de gas natural en todas las construcciones nuevas. Pronto siguieron San Francisco y la Ciudad de Nueva York.

Pero otros lugares, particularmente aquellos con gobiernos encabezados por republicanos, se están resistiendo. Hasta junio, 24 estados han adoptado leyes que prohíben las prohibiciones de gas natural. Llaman a las leyes medidas “preventivas”.

La comunidad empresarial de Nueva Jersey está preocupada por el costo de las propuestas de Murphy, que algunos opositores han calculado en más de $1 mil millones.

“Si bien todos deberíamos trabajar para reducir las emisiones de carbono, la prohibición de los automóviles a gasolina en un período de tiempo tan acelerado no tiene en cuenta los costos ni la viabilidad, y es probable que resulte en un aumento importante de residentes de Nueva Jersey que realmente ganaron no podría permitirse el lujo de conducir", dijo Ray Cantor, funcionario de la Asociación de Industria y Negocios de Nueva Jersey.

“El plan del gobernador hará que los automóviles nuevos sean prácticamente inasequibles para los consumidores de clase media y trabajadora y limitará severamente las opciones de los consumidores de vehículos”, agregó Jim Appleton, presidente de la Coalición de minoristas automotrices de Nueva Jersey.

Pero la comunidad ambiental del estado apoya firmemente los cambios.

“La electrificación de edificios es la protección ambiental de adentro hacia afuera”, dijo Anjuli Ramos-Busot, directora estatal del Sierra Club. “Las tecnologías eléctricas modernas son cruciales para hacer que nuestras comunidades sean más resistentes al clima extremo y son mucho más eficientes que las alternativas de combustibles fósiles. Nuestra transición de energía limpia no solo ocurre en nuestras redes, sino también aquí en nuestros hogares y espacios compartidos para que todos podamos respirar mejor mientras tomamos medidas para reducir los contaminantes climáticos dañinos”.