Fondos federales: ayuda legal para víctimas de violencia doméstica en una de las áreas más afectadas de NYC

NUEVA YORK – El Departamento de Justicia asignó fondos federales para una de las comunidades más afectadas por la violencia doméstica en la Ciudad de Nueva York: el norte de Manhattan.

La Organización de Mejoramiento del Norte de Manhattan, (NMIC, por sus siglas en inglés), fue una de las seleccionadas para recibir $600,000 dólares en fondos asignados a través del programa de Asistencia Legal para Víctimas, (LAV, por sus siglas en inglés).

Con esto se busca proporcionar asistencia legal a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, violencia en pareja y acoso.

Una ayuda que según el congresista del distrito 13, Adriano Espaillat, salvará la vida de muchos.

“Nos asignaron los fondos debido al alto índice de este tipo de violencia en esta zona de la ciudad que afecta no solo la salud pero puede llevar a la muerte”, señaló el congresista. “Estamos agradecidos con el Departamento de Justicia por designar el dinero a esta organización que ayuda a familias y personas víctimas de violencia doméstica”, agregó.

La importancia de estos fondos es que las víctimas, tanto mujeres como hombres, ya no tendrían que ir solas a las cortes.

“El servicio legal es un salvavidas para muchas mujeres que no buscan una orden de protección porque no quieren ir a la corte solas”, dice el director de servicios legales de NMIC, Rodrigo Sánchez-Camus. “Entonces este servicio legal no solo ayuda a dar una voz, pero también salva vidas”, agregó.

Aquellas personas que quieran recibir ayuda legal a través de este programa o que conocen a alguien que lo necesita pueden buscar la información para llenar los formularios en: https://www.nmic.org/dvp/