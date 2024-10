Familiares de Zelig Williams, el bailarín de Broadway desaparecido, tienen fe en que regresará sano y salvo

Lo que debes saber Zelig Williams, de 28 años, se alojaba con su madre en su ciudad natal de Columbia, Carolina del Sur, desde el verano y había estado organizando talleres de danza especializados.

Ha pasado más de una semana desde que desapareció un bailarín de Broadway que deleitaba al público mientras actuaba en espectáculos ganadores de los premios Tony como “Hamilton”, y su familia pidió el domingo cualquier información que pudiera dar con su regreso sano y salvo.

Zelig Williams, de 28 años, se alojaba con su madre en su ciudad natal de Columbia, Carolina del Sur, desde el verano y había estado organizando talleres de danza especializados. Kathy Williams vio a su hijo por última vez la mañana del 3 de octubre y todo parecía normal cuando se fue, dijo su prima Mieoki Corbett Jacobs a NBC News.

Más tarde ese día, uno de los amigos de su hijo que vive en la Ciudad de Nueva York se acercó para decir que recibió una alerta SOS en su teléfono el 3 de octubre indicando que el bailarín había estado en un accidente automovilístico.

La policía encontró su automóvil durante la noche en las primeras horas del 5 de octubre estacionado en un estacionamiento de Palmetto Trail, cerca de Wateree, Carolina del Sur, sin signos de accidente, dijo Corbett Jacobs.

La familia, los amigos y la comunidad de Zelig Williams se aferran a la fe de que Dios está con él, añadió.

"Es muy, muy difícil", dijo Corbett Jacobs. "Es una lucha, pero se mantienen firmes en la creencia de que Zelig regresará a casa".

Su madre pidió a cualquier persona que tuviera información que se comunicara con el Departamento del Sheriff del Condado de Richland. También advirtió que su hijo requiere medicación y podría encontrarse en un estado muy vulnerable cuando lo encuentren.

"Y por favor sigan compartiendo en las redes sociales… y no simplemente les guste", dijo Kathy Williams. “Compártelo por todas partes, compártelo con todas las personas que conocen, porque se difundirá aún más”.

El Departamento del Sheriff del condado de Richland y el Departamento de Policía de Columbia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El joven de 28 años ha protagonizado dos musicales aclamados, incluido "MJ: The Musical", y viajó con Hugh Jackman en la gira del actor, "The Man. The Music. The Show”. Jackman publicó sobre Zelig Williams en sus historias de Instagram durante el fin de semana.

"Por favor… si alguien tiene alguna información sobre el paradero de ZELIG WILLIAMS, comuníquese con las autoridades locales", escribió Jackman sobre una foto de la bailarina. “ZELIG, te amamos y rezamos por tu regreso sano y salvo”.

Caroline Lewis Jones conoció a Zelig Williams cuando este tenía sólo 11 años. Ella fue una de sus primeras profesoras de danza y ha trabajado con él como parte de su compañía de danza sin fines de lucro en los últimos años. Él fue una de las razones por las que se enamoró de la enseñanza, dijo Jones.

De los miles de estudiantes a los que ha enseñado a lo largo de los años, dijo Jones, Williams fue una de los bailarines más especiales con las que trabajó.

“Zelig, cuando entra a una habitación, lo único que quieres es estar con él. … Te hace querer ser mejor”, dijo Jones.

Ella lo describió como amable, compasivo y vibrante. Como bailarín, dijo Jones, era trabajador y decidido.

Es el tipo de persona que se preocupa por todos los que estuvieron en un espacio con él, dijo Jones, y cuando bailas con Williams te inspiras a esforzarte por ser mejor.

Dos de las hermanas de Williams murieron en un accidente automovilístico hace años, una tragedia que fue parte de su impulso por bailar y crear coreografías, agregó.

“La danza era su voz, sin duda, y la forma en que mejor se expresaba”, dijo Jones.

Jones estuvo con él mientras organizaba algunos de sus talleres recientes y dijo que realmente quería ayudar a compartir los entresijos de las audiciones de Broadway con los estudiantes. Una de las primeras veces que lo vio enseñar a niños para su empresa, Jones dijo que comenzó a llorar con solo ver la “luz en sus ojos”.

“Él nació, no sólo para actuar, sino que definitivamente nació para enseñar”, dijo Jones.

