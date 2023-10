Esta ciudad en NJ está entre las menos ‘verdes’ en EEUU, según ranking

Lo que debes saber El impulso a la sostenibilidad y a preservar al máximo la naturaleza es una realidad que ha impulsado el crecimiento del mercado de las energías renovables a lo largo de los años.

NUEVA JERSEY -- El impulso a la sostenibilidad y a preservar al máximo la naturaleza es una realidad que ha impulsado el crecimiento del mercado de las energías renovables a lo largo de los años.

Con esto en mente, WalletHub analizó las 100 ciudades más grandes en EEUU para determinar las más ecológicas, teniendo en cuenta la energía limpia, el reciclaje, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita y una serie de otros indicadores clave para compilar la clasificación.

Resulta que una ciudad de Nueva Jersey se encuentra entre las menos "verdes" del país.

Newark, Nueva Jersey, ocupa el puesto 94 entre 100 en lo que respecta a las ciudades más "verdes", lo que significa que es la séptima ciudad grande menos sostenible del país.

La pésima clasificación general de WalletHub se debe a la clasificación de la ciudad en las categorías individuales de medio ambiente (n.° 93 de 100 ciudades), transporte (n.° 28 de 100 ciudades), fuentes de energía (n.° 87 de 100 ciudades) y estilo de vida y políticas (nº 57 de 100).

Cuando se trata de métricas específicas, Newark también se ubicó como la ciudad con el segundo mercado de agricultores per cápita más bajo. Pero no todo son malas noticias para el área triestatal. Nueva York se ubica como la cuarta ciudad con mayor número de mercados de agricultores per cápita. (Nueva York ocupó el puesto 25 en general entre las grandes ciudades más ecológicas del país, según WalletHub).

Otra ciudad de Nueva Jersey obtuvo buenos resultados en otras métricas específicas. WalletHub clasificó a Jersey City como la ciudad No. 1 con las menores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. También es la ciudad con el segundo porcentaje más bajo de viajeros que conducen, justo después de Nueva York, que ocupa el primer lugar en esta métrica.

Aunque Jersey City obtuvo una buena clasificación en ciertas métricas específicas, en general se ubicó como la 76ª ciudad "más verde" del país.

Entonces, ¿qué gran ciudad es la "más verde" de todas? Ese honor es para San Diego.

Para obtener información sobre la metodología utilizada o ver el ranking completo, haz clic aquí.