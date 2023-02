Eric Adams suaviza la postura sobre trabajar desde casa para los empleados de la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK -- Después de oponerse a la idea durante algún tiempo, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, parece estar más abierto a la idea de permitir que los empleados de la ciudad trabajen desde casa que hace un año.

Desconectó la idea del trabajo remoto para los empleados de la ciudad en 2022 y dijo al principio de su mandato como alcalde: "Algo que no puede suceder: no puedes quedarte en casa en pijama todo el día. Eso no es lo que somos como ciudad".

Pero ahora parece que Adams ha evolucionado en el tema, reconociendo esta semana que "estamos diciendo a nuestras agencias que presenten formas creativas de tener flexibilidad".

La gobernadora Kathy Hochul dijo que ha sido una transición de regreso al trabajo de oficina más larga de lo que nadie esperaba, ya que ella también había predicho (si no exigido) un horario de regreso al trabajo más sólido. Pero ahora parece que se está abriendo a la idea, le guste o no.

"Creo que el alcalde simplemente está reconociendo la realidad. Tenemos una escasez de trabajadores, especialmente en el gobierno", dijo Hochul, y agregó que aún podría llegar un patrón de oficina más sólido en el futuro. “Creo que todo esto es transitorio, no tiene que ser la sentencia de muerte en cinco días a la semana nunca más, pero aún no hemos llegado a ese punto”.

En un discurso en Garment District el miércoles, dijo que más oficinas podrían convertirse en viviendas, algo muy necesario en una ciudad que experimenta escasez de viviendas asequibles.

"Hay muchos pies cuadrados aquí", dijo.

Kathryn Wylde, de Pro-Business Partnership for New York City, dijo que los números cuentan la historia.

"Menos del 10 por ciento de los trabajadores de oficina regresan cinco días a la semana", dijo. "Creo que el alcalde está recibiendo el mensaje de que el mundo ha cambiado".

Wylde agregó que, a menos que un empleador, incluido el Ayuntamiento, ofrezca una opción de trabajo desde casa, las vacantes de trabajo pueden permanecer sin cubrir.

"Vamos a tener que trabajar con los empleados, ellos están conduciendo el autobús aquí", dijo Wylde.

El cambio de opinión se produce después de que un estudio de Bloomberg News mostrara que el cambio al trabajo remoto en Manhattan significa que los trabajadores de oficina de la isla están gastando alrededor de $12 mil millones menos cada año que antes de la pandemia. Los trabajadores pasan alrededor de un 30 por ciento menos de tiempo en la oficina, lo que ha reducido su gasto anual cerca de la oficina en comida, entretenimiento y similares en un promedio de casi $4,700 por persona, según el análisis de datos de la Universidad de Stanford.

Si bien sucede lo mismo en otras grandes ciudades, el costo por persona es más de un 50 por ciento peor en la ciudad de Nueva York que en cualquier otro lugar, descubrió Bloomberg. El estudio rastrea con otros conjuntos de datos que sugieren que, casi tres años después del primer caso de COVID en la ciudad de Nueva York, las personas simplemente no han regresado al trabajo de tiempo completo en la oficina.

Sin embargo, algunos vecindarios (principalmente los más residenciales) han visto un aumento sorprendente a medida que las personas que trabajan desde casa salen a almorzar y compran en lugares que no están acostumbrados a los negocios del mediodía.