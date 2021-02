Empresario afroamericano en Connecticut crea nuevo cereal en medio de la pandemia

CONNECTICUT -- En un momento en que las empresas están pasando apuros debido a la pandemia en curso, Nic King decidió seguir sus sueños empresariales, creando un cereal, y en el camino convirtiéndose en el primer fundador afroamericano en hacerlo.

King, es el creador del cereal Proud Puffs, un cereal vegano, sin gluten, y con sabor a chocolate que viene en forma de un puño en alto. El empresario de Darien, Connecticut, se arriesgó al iniciar este negocio durante una pandemia, disturbios sociales y su desempleo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que King se mueve en el mundo empresarial. King intentó previamente lanzar una línea de ropa. Sin embargo, esto no salió tal como lo esperaba. Pero el ese contratiempo no detuvo su espíritu emprendedor, y con el tiempo decidió lanzar su propio cereal.

Nic King

"Dejé mi trabajo corporativo de 12 años y me gusta llamarlo 'inspiración divina'", dijo King. "La idea surgió de la nada. Fue enviada por Dios. Tenía mucho tiempo libre y, por lo general, en este mundo, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hacer cosas. Pero, debido a la pandemia, pude hacer meses de investigación, y me di cuenta de que no había empresas de cereales fundadas por afroamericanos. Fue entonces que me propuse la idea de querer hacer no solo un producto saludable sino también un impacto cultural".

Parte del impacto cultural que quería mostrar eran los valores y tradiciones de su familia, por lo que decidió poner a su familia en la caja de cereales.

"Siempre me ha gustado el legado, la riqueza generacional, y quería hacer algo que significara algo para mí. Poner a mi familia allí simplemente tenía sentido. Quería que los niños afroamericanos vieran una caja que los representara. Quiero que la gente sepa que la representación importa", dijo King.

Nic King

Desde el lanzamiento del cereal, King ha estado recibiendo una abrumadora cantidad de pedidos de preventa, que comienzan a enviarse el 1 de abril, gracias a su promoción en las redes sociales. Pero, todavía hay algunos obstáculos que tiene que superar, el más grande siendo la producción en masa y poder llevar su cereal a los estantes de los supermercados.

"Me he estado comunicando con estas marcas, pero no he recibido ninguna respuesta. Supongo que es porque soy el chico nuevo. Lo entiendo. Pero estoy enfocandome en [mi] marca", dijo.

Debido a COVID y sus restricciones, King ha tenido que navegar por un panorama empresarial diferente, uno que se ha adaptado a la pandemia.

"Hay muchos sistemas que entran en juego. Primero tengo que hacerme pruebas antes de poder ir a la oficina o la instalación de distribución. Definitivamente se ralentizó un poco, lo que me obligó a conectarme mucho más en línea. Pero, he estado construyendo y cultivando lo que necesito hacer orgánicamente para que el negocio crezca", dijo.

Pero King no se da por vencido y ya está trabajando en convertir más ideas en realidad.

"Definitivamente estamos trabajando en más conceptos de cereales, trabajando con nuestro científico de alimentos. [Estamos] asegurándonos activamente de que todo esté configurado correctamente. Lo más importante, estamos construyendo la marca. Tenemos una búsqueda de palabras de afirmación para niños en la parte posterior de la caja, una línea de sudaderas, trabajando en libros para colorear digitales. Tenemos muchas cosas divertidas por venir para 2021 y 2022", dijo.