El subdirector de comunicaciones del gobernador Lamont da positivo al COVID-19

El subdirector de comunicaciones del gobernador de Connecticut, Rob Blanchard, dijo que dio positivo al COVID-19.

"El sábado, recibí una notificación de que una prueba de COVID-19 que me había hecho el jueves dio positiva", dijo Blanchard en un tuit el domingo.

"No puedo precisar la ubicación precisa en la que pude haber contraído el virus, ya que el lunes me dio negativo la prueba del COVID-19 y no comencé a mostrar ningún síntoma hasta el viernes, cuando no vine a trabajar al Capitolio", agregó.

My statement regarding a recent positive test for #COVID19: pic.twitter.com/kh4K39ilwW — Rob Blanchard (@RobBlanchardd) December 6, 2020

El miembro del personal estaba cerca del gobernador, Ned Lamont, pero no cumple con los criterios para un contacto cercano como se describe en las pautas de los CDC, según el jefe de personal del gobernador Lamont, Paul Mounds.

Blanchard dijo que estará en cuarentena durante las próximas dos semanas y que está cooperando con los funcionarios de salud pública en el proceso de rastreo de contactos.

"Este es otro ejemplo de la necesidad de hacerse la prueba y tomar todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a los demás", dijo Blanchard.

El gobernador se encuentra bien y estará en su residencia privada durante el fin de semana. No tiene ningún evento programado.

Mounds dijo que Lamont se someterá a pruebas de COVID-19 programadas regularmente en los próximos días.

A mediados de noviembre, el Director de Comunicaciones de Lamont, Max Reiss, dio positivo al COVID-19. También en noviembre, un miembro del destacamento de seguridad de Lamont dio positivo al COVID-19. El gobernador estaba en auto cuarentena luego de la notificación de estas pruebas positivas.