El productor Scott Rudin se aleja de Broadway tras acusaciones de acoso escolar

NUEVA YORK - En medio de las acusaciones por acoso escolar, el productor de Broadway y Hollywood Scott Rudin rompió su silencio el sábado y dijo que está "profundamente arrepentido" y que se alejará de su trabajo teatral.

“Después de un período de reflexión, tomé la decisión de alejarme de la participación activa en nuestras producciones de Broadway, con efecto inmediato. Mis roles serán ocupados por otros de la comunidad de Broadway y, en varios casos, de la lista de participantes que ya están presentes en esos programas", dijo Rudin en un comunicado.

La medida se produce más de una semana después de un artículo de portada de The Hollywood Reporter sobre Rudin y relatos de que arrojaba cuencos de vidrio, grapas y papas al horno a exempleados. En su declaración del sábado no negó las acusaciones.

“Se ha escrito mucho sobre mi historial de interacciones preocupantes con colegas, y lamento profundamente el dolor que mi comportamiento causó a las personas, directa e indirectamente. Ahora estoy tomando medidas que debería haber tomado hace años para abordar este comportamiento ”, dijo.

Las revelaciones en The Hollywood Reporter también llevaron a los sindicatos de artistas SAG-AFTRA, Actors Equity y a la Federación Estadounidense de Músicos Local 802 a unirse para condenar el acoso ilegal y el acoso que crea un ambiente de trabajo tóxico para los empleados del entretenimiento.

Las revelaciones también llevaron a la ganadora del premio Tony, Karen Olivo, a no regresar al musical de Broadway “Moulin Rouge! The Musical” una vez que reabran las funciones. También hay planes para una marcha de protesta en Broadway el miércoles, con paradas tanto en la oficina de Rudin como en el Winter Garden Theatre, donde Rudin está produciendo la reposición de Broadway de "The Music Man". También hay una campaña para persuadir a Actors 'Equity Asociación para agregar a Rudin a una lista de No trabajar.

Además de "The Music Man", la lista actual de espectáculos de Broadway de Rudin incluye "The Book of Mormon", "To Kill a Mockingbird" y una nueva versión de "West Side Story". No estaba claro si Rudin también dejaría de producir películas, que incluyen las próximas "The Humans" y "The Tragedy of Macbeth".

En su declaración, Rudin mencionó la próxima reapertura de Broadway después de que la pandemia cerrara los cines durante más de un año. Dijo que no quería "interrumpir" el trabajo que tenía por delante.

"Mi esperanza y expectativa apasionada es que Broadway reabrirá con éxito muy pronto, y que los muchos artistas talentosos asociados con ella comenzarán una vez más a prosperar y compartir su arte con el mundo. No quiero que ninguna controversia asociada a mí interrumpa la actuación de Broadway y su bien merecido regreso, o específicamente, el regreso de las 1,500 personas que trabajan en estos programas”.

Pero la Actors ’Equity Association, que representa a más de 51,000 actores profesionales y directores de escena en el teatro en vivo, no se sintió satisfecha con el hecho de que Rudin se alejara.

Mark Kennedy está en http://twitter.com/KennedyTwits