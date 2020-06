El primero de seis espectáculos de fuegos artificiales en NY arranca esta noche, pero nadie sabe dónde

NUEVA YORK - El lunes se celebra el primero de los seis espectáculos diarios de fuegos artificiales de Macy's para celebrar el 4 de julio, la primera vez que el titánico minorista ha extendido sus deslumbrantes exhibiciones en el transcurso de una semana completa y en cada uno de los cinco condados.

Sin embargo, aparte del final del sábado 4 de julio encabezado por John Legend, nadie sabe exactamente dónde estarán cada espectáculo de fuegos artificiales. Eso es por diseño. Macy's ha dicho que no anunciará la ubicación o el horario de sus espectáculos por adelantado.

"Para alentar y apoyar los esfuerzos de seguridad y distanciamiento por COVID-19, y mitigar la reunión anticipada de grandes multitudes durante un período prolongado, hemos elegido deleitar a los neoyorquinos con exhibiciones no anunciadas en los cinco condados este año", dijo Macy's.

Según Macy's, cada "breve pero poderosa exhibición de 5 minutos" que conduce al final del 4 de julio exhibirá su escala pirotécnica característica. Se dispararán miles de conchas deslumbrantes por minuto, con alturas de hasta 1,000 pies.

El final será más largo y se transmitirá en NBC el sábado por la noche.

Según Macy's, los fuegos artificiales de este año presentarán una partitura musical que es "una mezcla de himnos pop y patrióticos que celebran la resistencia de la ciudad de Nueva York durante la pandemia de COVID-19".

Además de Legend, el final contará con el cirujano Dr. Elvis y Alicia Keys, quienes realizarán saludos a los trabajadores de primera línea.

The Young People’s Chorus of NYC también interpretará virtualmente "America the Beautiful" y "Lean On Me".

Puedes deleitar de este espectáculo el 4 de julio en NBC (8-10 p.m. ET / PT, 7-9 p.m. CT / MT. Para obtener más información, consulte su lista de programación local).