Dos mujeres son baleadas en tiroteos en Nueva York, una de ellas en la cabeza y frente a una escuela

NUEVA YORK - Dos mujeres fueron hospitalizadas en Nueva York luego de balaceras separadas en Manhattan y Brooklyn, una de los cuales provocó el cierre de una escuela.

Una mujer de 26 años estaba cerca de Wagner Houses en First Avenue en East Harlem el lunes por la tarde, según la policía, cuando recibió un disparo en el hombro derecho. Las autoridades no creen que ella era el objetivo previsto del tiroteo. Un hombre de 25 años fue arrestado poco después.

Fuentes policiales dijeron que el sospechoso de 25 años fue visto disparando a otro hombre desde una bicicleta de Citi Bike. La víctima fue llevada al Hospital de Harlem con heridas graves, pero se esperaba que sobreviviera.

Casi al mismo tiempo, se desarrolló más violencia en el East River en el vecindario Marine Park de Brooklyn. Una madre de 36 años recibió un disparo en la cabeza mientras estaba con su hijo en las afueras de la escuela JHS 278 en Stuart Avenue.

La madre resultó gravemente herida y se estaba recuperando en el hospital. El padre del niño con el que estaba fue detenido, luego de que la policía dijera que una discusión condujo al tiroteo. Sin embargo, fuentes policiales dijeron que están investigando si el incidente fue un posible intento de suicidio.

Debido a que el tiroteo tuvo lugar tan cerca de una escuela, se obligó a cerrarla, dejando a los padres y estudiantes aterrorizados.

"Fue un poco aterrador", dijo Zakaria, estudiante de 11 años, nuestra estación hermana NBC 4 New York. "No podíamos ir a ningún otro lugar que no fuera el auditorio y nos quedamos atrapados allí durante unas horas".

No se han revelado ni el nombre del presunto tirador en el incidente de East Harlem, ni el hombre posiblemente involucrado en el tiroteo de Brooklyn.

Las investigaciones en ambos incidentes están en curso.