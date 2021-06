DOJ busca retirar caso contra neoyorquino en relación con asalto mortal al Capitolio

Lo que debes saber Los fiscales federales le dijeron a un juez federal el martes que tienen la intención de retirar uno de los casos del asalto al Capitolio, contra un hombre de Nueva York acusado de estar presente durante el evento.

NUEVA YORK -- Los fiscales federales le dijeron a un juez federal el martes que tienen la intención de retirar uno de los casos del asalto al Capitolio, contra un hombre de Nueva York acusado de estar presente durante el evento mortal, lo que marca el primero de los casi 500 casos en conexión con el asalto que colapsa por falta de evidencia.

El hombre, Christopher Kelly, de Nueva York, inicialmente fue acusado después de que un informante confidencial le dijera al FBI que Kelly estaba publicando en Facebook sobre el asalto, que según el FBI, era evidencia de que estaba en el edificio.

Sin embargo, las únicas fotos conocidas de Kelly ese día lo muestran afuera del edificio, incluyendo una de él posando sin camisa con una bandera de los Estados Unidos mientras se ve a una multitud reunida frente al Capitolio de los Estados Unidos. No hay nada que demuestre que estaba dentro del Capitolio.

"El gobierno y la defensa han discutido el fondo del caso, y tras la reflexión de los hechos conocidos actualmente por el gobierno, el gobierno cree que el despido sin perjuicio en este momento sirve a los intereses de la justicia", se lee en la moción de desestimación.

El abogado de Kelly, Edward MacMahon, Jr. de Middleburg, Virginia, no hizo comentarios sobre el desarrollo. El FBI y el Departamento de Justicia no respondieron las solicitudes de comentarios por parte de nuestra cadena hermana News 4 New York.

Kelly fue arrestado inicialmente por cargos federales semanas después del asalto en su residencia en New City, Nueva York, dijeron anteriormente fuentes policiales. Los documentos judiciales alegaban que Kelly viajó a Washington, DC con su hermano, un oficial retirado de la policía de Nueva York y algunos miembros del grupo extremista de la ultraderecha conocido como Proud Boys.

Según documentos judiciales, una fuente confidencial proporcionó a la policía capturas de pantalla de mensajes de Facebook supuestamente relacionados con los eventos del 6 de enero y fotos de Kelly aparentemente dentro del edificio del Capitolio.

Debido a estos mensajes y fotos, se emitió una orden de registro para la cuenta de Facebook de Kelly. Según la denuncia penal, una revisión del historial de registros de IP de su cuenta de Facebook mostró direcciones IP que documentan ubicaciones consistentes con viajes desde Nueva York, Nueva York a Silver Spring, Maryland el 6 de enero, y de regreso al área de Nueva York en los días después.

Una de las fotografías que Kelly supuestamente envió en un mensaje de Facebook aparentemente es la de los alborotadores dentro del Capitolio de los Estados Unidos con el mensaje "Dentro del Capitolio". Sin embargo, posteriormente parece que las fotos desde el interior del Capitolio fueron tomadas por otros desde el interior y publicadas en sus redes sociales por Kelly.

Según la denuncia inicial, en mensajes adicionales compartidos en un chat grupal con varios participantes, Kelly supuestamente escribió el 6 de enero poco después de las 2:20 p.m .: "¡Estamos dentro!" y publicó la misma foto del interior del edificio del Capitolio. Un participante del chat preguntó: “¿Estás ahí, Chris Kelly? ¿Qué está pasando realmente? a lo que Kelly supuestamente respondió entre otras cosas, “El edificio del Capitolio está violado". Siguió ese mensaje con "Gas lacrimógeno, policía, detuvieron la audiencia, todos se dirigen al sótano" y "A la m---- con estas serpientes. ¡Fuera de NUESTRA CASA! "

Supuestamente, en otra conversación en línea el 6 de enero, de acuerdo con la denuncia penal, a Kelly se le pregunta "¿Estás dentro?" y "¿Quieres que comparta? No te etiquetaré a menos que tú quieras” en referencia a la foto de arriba. Kelly respondió: "Claro, corra la voz, tomando esto de vuelta por la fuerza ahora".

El día de los disturbios violentos y los días después, Kelly presuntamente hizo alarde de estar en Washington, D.C. durante el tiempo en que ocurrió el evento y envió una fotografía varias veces a varias personas en la que se le ve con una bandera estadounidense en frente del edificio del Capitolio de los EE.UU.

Otros casos de disturbios han incluido datos de proveedores de servicios de telefonía celular, lo que indica que el teléfono de un acusado estaba dentro del edificio. Este caso no lo hizo. Tampoco incluía fotografías del propio Kelly dentro del Capitolio ni ofrecía ninguna prueba directa de que estuviera entre los que entraron a la fuerza al Capitolio.

Según la denuncia penal, Kelly enfrentaba cargos de obstrucción de un

procedimiento del Congreso, entrada ilegal y entrada violenta o conducta desordenada.

Aunque los cargos fueron desestimados, los fiscales federales lo hicieron sin prejuicio, lo que significa que permite a los fiscales federales posiblemente presentar otra demanda basada en los mismos motivos.

Este último desarrollo marca el primer caso relacionado que no avanza debido a la falta de evidencia. También sigue a una gran cantidad de arrestos y cargos contra varios residentes del área triestatal en relación con los eventos violentos que se desarrollaron a principios de enero cuando una multitud de partidarios del expresidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos.