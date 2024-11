Granada falsa hallada cerca de la meta del maratón de NYC provoca una gran presencia policial

NUEVA YORK -- En medio de una mayor seguridad antes del maratón de la Ciudad de Nueva York este fin de semana, un dispositivo sospechoso falso fue encontrado en Central Park cerca de la meta final provocando una gran respuesta policial el viernes por la mañana, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a nuestra cadena hermana NBC New York.

El escuadrón de bombas del NYPD está respondiendo a una escena en Central Park luego de que una posible granada aturdidora fue encontrada en la zona que ubicará espectadores del maratón de la Ciudad de Nueva York. El dispositivo inerte se encontró en una mesa de picnic cerca de West 68th Street y West Drive a las 9:24 a.m. La ubicación está cerca de meta del TCS New York City Marathon 2024, según una fuente. La policía finalmente dio la señal de estaba bien después de las 11 a.m.

Según las autoridades, el dispositivo resultó ser falso que no funciona, dijeron las fuentes a NBC, quienes enfatizaron que no era una amenaza.

Telemundo 47 y nuestra cadena hermana NBC New York estaba sobre la escena donde se vio una presencia policial.

Decenas de miles de corredores de maratón volverán a las calles de la Ciudad de Nueva York este fin de semana, lo que marca el regreso de lo que se considera la carrera de 26.2 millas más grande del mundo.

El Maratón de la Ciudad de Nueva York TCS 2024 comienza el domingo por la mañana a las 8 a.m., y se estima que 50,000 personas saldrán de Staten Island y recorrerán el recorrido del maratón a través de los cinco condados de la ciudad.