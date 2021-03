Demandante pierde caso luego de que el abogado se niega a usar mascarilla en la corte de Brooklyn

NUEVA YORK - Una mujer perdió su demanda por lesiones personales después de que su abogado se negó a usar una mascarilla en el tribunal y el juez desestimó su caso, que había sido programado para juicio.

El New York Daily News informó el viernes que el juez de Brooklyn, Lawrence Knipel, desestimó el caso después de que el abogado Howard Greenwald dijera que no podía respirar con la mascarilla en la corte recién reabierta.

“Quiero que el registro refleje que estoy hablando con gran dificultad”, dijo Greenwald, de 68 años, al juez. "Quiero que quede constancia de que estoy sudando profusamente por el esfuerzo".

Añadió: "Simplemente no puedo hacer esto", según la transcripción.

"No me opongo a la regla", dijo. “Simplemente no puedo cumplir físicamente con la regla para hacer mi trabajo como abogado”.

Knipel, quien fue hospitalizado con COVID-19 la primavera pasada, insistió en que el abogado cumpliera con las reglas que requieren mascarilla en todos los edificios de los tribunales estatales.

“Olvídese de mi experiencia personal con COVID”, dijo el juez al periódico. “Tenemos más de medio millón de muertos en este país. Tenemos protocolos. El protocolo más importante es usar una mascarilla".

La demanda se centró en un accidente automovilístico de 2017 que causó la fractura de la pierna de la mujer.

Knipel le dijo al periódico que la mujer tendría un recurso legal para continuar su litigio a pesar de que él desestimó el caso.