Canciller de escuelas de NYC testificará ante el Congreso sobre la respuesta a incidentes de antisemitismo

NUEVA YORK -- El canciller de escuelas de la Ciudad de Nueva York, David Banks, se encuentra entre los tres grandes líderes del sistema de escuelas públicas que testificarán ante el Congreso el miércoles sobre cómo han manejado los incidentes de antisemitismo en sus campus escolares a raíz del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Los testigos programados para testificar ante un subcomité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes también representan al Distrito Escolar Unificado de Berkeley en California y a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery en Maryland.

La audiencia se produce en medio de una serie de investigaciones por parte del comité liderado por los republicanos sobre cómo han respondido las universidades a las protestas estudiantiles propalestinas en los campus.

Esas audiencias anteriores han sido acaloradas: la primera en diciembre precipitó las renuncias de los presidentes de Harvard y la Universidad de Pensilvania. Más recientemente, el testimonio de la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, desencadenó semanas de protestas que se extendieron más allá de su campus a universidades de todo el país.

La audiencia del miércoles será la primera que se centrará en las escuelas K-12.

En declaraciones a los periodistas la semana pasada, Banks reconoció que el sistema escolar no había sido perfecto en el manejo de los problemas que habían surgido en las escuelas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, pero que estaba orgulloso de cómo habían respondido los líderes.

Banks dijo que no se pondría a la defensiva en su comparecencia ante el panel, pero se mostró crítico con la forma en que las audiencias anteriores se habían reducido rápidamente a momentos virales y videoclips.

"Fundamentalmente creo que si realmente nos preocupamos por resolver el antisemitismo, no lo hacemos a través de un teatro político barato y fragmentos de sonido baratos", dijo. "Poniendo el foco en cualquier individuo en particular y, a veces, tratando de crear momentos de captura y momentos virales". No es así como resuelves en última instancia los problemas que te importan profundamente”.

Tanto las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York como las de Montgomery son objeto de investigaciones de derechos civiles del Departamento de Educación sobre acusaciones de antisemitismo. Ambos casos se centran en si los distritos respondieron al acoso de los estudiantes de manera consistente con el Título VI, que previene el acoso basado en ascendencia compartida. Estaba previsto que Karla Silvestre, presidenta de la junta de Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, testificara en la audiencia.

Los tres distritos, en áreas predominantemente liberales, tienen poblaciones estudiantiles diversas y una importante comunidad judía estadounidense.

Se han producido protestas pro-palestinas encabezadas por estudiantes en escuelas secundarias de todo el país, incluidos los tres distritos que se presentarán ante el Congreso. Las manifestaciones incluyen huelgas durante el horario escolar y, al igual que sus homólogas universitarias, incluyen la cuestión de si ciertas frases, entre ellas “¡Del río al mar, Palestina será libre!”, que pueden significar cosas muy diferentes para diferentes grupos, cruzan la frontera. línea hacia el antisemitismo.