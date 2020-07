David Villa es acusado de acoso mientras estaba en NYCFC

NUEVA YORK -- El ex delantero y astro del fútbol español David Villa fue acusado de acoso por una ex interna del New York City FC, una acusación que negó.

El equipo de Major League Soccer dijo que investigará.

Una persona con el nombre de Twitter "Skyler B" hizo las acusaciones en publicaciones en la red social el 17 de julio.

“El hostigamiento que sufrí en NYCFC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me aterra. Quedarse en el campo del atletismo me aterroriza. Estoy cambiando toda mi carrera", escribió la persona. “Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve ese puesto de interno. Lo que obtuve fue David Villa me tocara todos los días … y mis jefes pensaban que era muy gracioso".

"Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis héroes. Algún día. Todavía me resulta gracioso que me dijeran constantemente que tenía una actitud terrible en ese trabajo, como si no apareciera todos los días sabiendo que iban a tocarme o burlarse de mí".

Villa refutó las acusaciones en un comunicado emitido el miércoles a través de su agencia, VOS USA.

"Estas acusaciones son completamente falsas y las niego", escribió. "No he tenido ninguna comunicación directa sobre este asunto antes, ni de Skyler B ni del club".

"Nunca escuché nada sobre estas vagas acusaciones del club o de nadie más hasta que se publicaron el pasado fin de semana", agregó. “Cooperaré completamente con el club ya que sus acusaciones generales también aparecen dirigidas al club. … Es difícil entender por qué esto no se planteó anteriormente si alguien se sintió incómodo en algún momento mientras estaba en el club".

Villa, de 38 años, jugó para la ciudad de Nueva York de 2015-18 después de protagonizar en España para Sporting Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético Madrid. Villa era miembro de los campeones europeos de España en 2008 y campeones de la Copa del Mundo en 2010. Marcó un récord español de 59 goles en 98 apariciones internacionales de 2005-17.

New York City FC es controlado por City Football Group, la compañía matriz de Manchester City.

"El New York City Football Club se enteró de las acusaciones hechas por un ex interno al verlas en las redes sociales", dijo el equipo en un comunicado. “Tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto".