¿Cuándo podrán los niños menores de 5 años deshacerse de sus mascarillas en NYC?

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York levantó su mandato del uso de mascarillas para cientos de miles de estudiantes de escuelas públicas y su regla de prueba de vacunas contra el COVID-19 para empresas a principios de esta semana, pero los niños menores de 5 años aún deben usar máscara en entornos cerrados.

El alcalde Eric Adams dijo que desenmascarar a los niños que aún no son elegibles para la vacuna, lo que incluye a todos los menores de 5 años en este momento, es parte de su "próxima ola" de recuperación de COVID.

Las tasas virales centrales en toda la ciudad se han mantenido notablemente bajas desde la rápida caída de infecciones y hospitalizaciones asociadas con la ola de Ómicron.

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York levantó su mandato del uso de mascarillas para cientos de miles de estudiantes de escuelas públicas y su regla de prueba de vacunas contra el COVID-19 para empresas a principios de esta semana, pero los niños menores de 5 años aún deben usar máscara en entornos cerrados. ¿Cuándo terminará eso?

Al alcalde Eric Adams se le hizo esa misma pregunta en una conferencia de prensa no relacionada el viernes. Le dijo al padre frustrado en El Bronx que exigió un cambio inmediato y le pidió que se sentaran a discutirlo.

Adams le dijo que la reunión no era necesaria, pero dijo que desenmascarar a los niños que aún no son elegibles para la vacuna, lo que incluye a todos los menores de 5 años en este momento, es parte de su "próxima ola" de recuperación de COVID. Dijo que la próxima ronda de poner fin a ciertas reglas relacionadas con la pandemia ocurriría "pronto" siempre que no haya un aumento en los casos, pero no dio detalles sobre cuán "pronto" podría ser.

Las tasas virales centrales en toda la ciudad se han mantenido notablemente bajas desde la rápida caída de infecciones y hospitalizaciones asociadas con la ola de Ómicron. El nivel de alerta actual para los cinco condados es "bajo", según la nueva herramienta de evaluación de riesgos basada en la comunidad que el alcalde presentó la semana pasada para rastrear la amenaza de COVID.

El promedio móvil de casos ha bajado un 24% la semana pasada en comparación con el promedio móvil de las cuatro semanas anteriores, mientras que las hospitalizaciones y muertes asociadas a la COVID han bajado un 57% y un 65% según los mismos parámetros, según muestran los datos de salud de la ciudad.

Si bien la última directiva del alcalde levantó dos de los mandatos de mascarillas más optimistas para la mayoría de las personas, otros dos siguen vigentes en toda la ciudad. La regla del transporte público aún se aplica, incluso a nivel federal durante al menos otro mes, al igual que la orden que exige que los empleadores públicos y privados se aseguren de que sus trabajadores estén vacunados.

No está claro cuándo también podrían caer los dos últimos mandatos.

