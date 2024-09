Confiscan materiales de la casa del nuevo comisionado interino del NYPD, Tom Donlon: Fuentes

NUEVA YORK - Agentes federales confiscaron este viernes materiales de la casa del nuevo comisionado interino del Departamento de Policía de Nueva York, Tom Donlon, menos de dos semanas después de que el anterior comisionado de policía de la ciudad de Nueva York renunciara.

Donlon confirmó el sábado por la noche que el FBI registró su casa en el Upper East Side un día antes. Dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron a NBC New York que se habían incautado materiales como parte de la búsqueda.

Se le dijo a nuestra estación hermana News 4 que la búsqueda parecía estar relacionada con el trabajo anterior de Donlon en seguridad nacional, previo a su reciente nombramiento al mando del Departamento de Policía de Nueva York. Una fuente dijo que los investigadores federales estaban investigando si almacenó indebidamente documentos clasificados o materiales sensibles en su casa de cuando sirvió en el FBI y la oficina estatal de Seguridad Nacional.

La búsqueda no estaba relacionada con las otras investigaciones federales que salpican al Ayuntamiento, la recaudación de fondos anterior del alcalde Eric Adams y el Departamento de Policía de Nueva York, dijeron las fuentes a NBC. No se han presentado cargos en relación con la búsqueda y Donlon no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

En una declaración, Donlon dijo que, como parte de las órdenes de allanamiento del viernes ejecutadas en el lugar donde vive, los agentes federales "se llevaron materiales que llegaron a mi posesión hace aproximadamente 20 años y que no están relacionados con mi trabajo en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York".

Donlon agregó que la búsqueda "no era un asunto del departamento y el departamento no hará comentarios al respecto".

Un portavoz del alcalde Adams dijo que "como hemos dicho repetidamente, esperamos que todos los miembros del equipo cumplan plenamente con cualquier investigación de las fuerzas del orden".

Los portavoces de la Fiscalía de los Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York se negaron a dar comentarios a NBC New York.

Donlon asumió el cargo de comisionado de policía después de que el anterior jefe de policía de la ciudad, Edward Caban, renunciara el 12 de septiembre luego de que agentes federales confiscaran su teléfono celular en medio de una investigación federal en curso. Caban no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

Esta es una historia en desarrollo.