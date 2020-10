Celebración virtual del Día de los Muertos con el Museo Nacional del Indígena Americano

🌼This wknd, join us for a virtual celebration of el #DiaDeMuertos/#DayoftheDead. 6PM ET Fri: Monarch butterflies, maskmaking, music by @quetzaleastla. 2PM Sat & Sun, basics of the holiday, cooking w/ #NeftaliDuran, paper flowers. #OnlineFun @SLC_Latino https://t.co/XcjtKoDwLd