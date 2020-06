En video: hombre lanza insultos antiasiáticos durante ataque en un 7-Eleven

NUEVA YORK -- Un hombre de la ciudad de Nueva York fue el blanco de un ataque antiasiático dentro de un 7-Eleven.

Sungmin Kwon, de Bayside, dijo que fue a la tienda durante el fin de semana para comprar algunos bocadillos cuando un hombre blanco hizo una "repugnante y racista diatriba contra los asiáticos", diciendo que eran sucios y que no deberían estar en país. Fue una escena que se ha vuelto demasiado familiar para los asiáticoamericanos especialmente durante la pandemia de coronavirus, que comenzó en Wuhan, China.

Kwon dijo que llamó la atencion al hombre por su racismo antes de que el hombre se le acercara, tratando de patearlo e insultándolo. Un video capturado en el teléfono celular tomado por Kwon muestra al hombre aparentemente empujand a Kwon.

"Me empujó al suelo pero no me dolió", dijo Kwon.

La policía de Nueva York dijo que el departamento está investigando el incidente como un crimen de odio, pero no proporcionó más detalles.

La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, ha establecido una línea directa para denunciar el acoso u otros delitos. Algunos de esos incidentes, como este, se han filmado y publicado en línea.

El FBI informó a principios de este año que ha habido un aumento en los crímenes de odio y el acoso contra los estadounidenses de origen asiático desde el brote de COVID-19.

Algunas personas han culpado a China y a los asiáticos en general por la propagación del coronavirus. Hasta incluso, el presidente Donald Trump a veces ha llamado al coronavirus el "virus chino".

"Este incidente es una muestra de comportamiento repugnante de un violento racista odioso que ataca físicamente a Sungmin mientras lo llama un insulto racial del más alto grado de ofensa para los asiático-estadounidenses", el senador de Nueva York John Liu reaccionó al video.

"Solo unos días antes, un centenar de residentes locales protestaron pacíficamente en apoyo de Black Lives Matter, pasando este mismo lugar, lo que representa el profundo deseo de igualdad racial", agregó.