Cambio climático aumentó lluvias mortales de Helene. Científicos temen lo mismo ocurrirá con Milton

FLORIDA -- El cambio climático provocado por el hombre aumentó las precipitaciones del devastador huracán Helene en un 10% e intensificó sus vientos en un 11%, según un nuevo estudio publicado justo cuando el huracán Milton amenaza la costa de Florida menos de dos semanas después.

El calentamiento del clima aumentó la velocidad de los vientos de Helene en unas 13 millas por hora (20,92 kilómetros por hora) e hizo entre 200 y 500 veces más probables las altas temperaturas del mar que alimentaron la tormenta, calculó el miércoles desde Europa la World Weather Attribution. Las temperaturas del océano en el Golfo de México fueron de unos 3,6 grados Fahrenheit (2 grados Celsius) por encima de la media, dijo WWA.

"El huracán Helene y las tormentas que de todos modos se estaban produciendo en la región se vieron amplificados por el hecho de que el aire es más cálido y puede retener más humedad, lo que significó que los totales de precipitaciones -que, incluso sin cambio climático, habrían sido increíblemente altos dadas las circunstancias- fueron aún mayores", dijo en una entrevista Ben Clarke, coautor del estudio e investigador del clima en el Imperial College de Londres.

Según los autores, es probable que lo mismo ocurra con Milton.

Los científicos advirtieron de que la quema continuada de combustibles fósiles provocará más huracanes como Helene, con inundaciones "inimaginables" tierra adentro, no sólo en las costas. Muchos de los que murieron en Helene fueron víctimas de inundaciones masivas tierra adentro, más que de fuertes vientos.

Helene tocó tierra en Florida con una marejada ciclónica récord de 4.57 metros de altura y vientos sostenidos catastróficos de 225.31 kilómetros por hora, que azotaron Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia. Diezmó pueblos remotos de los Apalaches, dejó a millones de personas sin electricidad, servicio de telefonía móvil ni suministros y causó la muerte de más de 230 personas. En los días siguientes, los equipos de búsqueda siguieron buscando cadáveres. Helene ha sido el huracán más mortífero que ha azotado Estados Unidos continental desde el Katrina de 2005.

Según los meteorólogos, Helene descargó sobre la región más de 40 billones de galones de lluvia, una cantidad de agua sin precedentes. Esas precipitaciones habrían sido mucho menos intensas si los humanos no hubieran calentado el clima, según la WWA, una colaboración científica internacional que realiza estudios rápidos de atribución climática.

"Cuando empiezas a hablar de los volúmenes implicados, si a eso le añades incluso un pequeño porcentaje, se convierte en algo mucho más destructivo", dijo Clarke.

Los científicos calcularon que huracanes tan intensos como Helene se producían cada 130 años de media, pero hoy en día son 2.5 veces más probables en la región.

La WWA se creó en 2015 para evaluar en qué medida los fenómenos meteorológicos extremos podían atribuirse al cambio climático. Los estudios rápidos de la organización no están revisados por pares, pero utilizan métodos revisados por pares. El equipo de científicos comprobó la influencia del cambio climático en Helene analizando datos meteorológicos y modelos climáticos como el modelo de tormentas del Imperial College, el índice de cambio climático para los océanos y el enfoque estándar de la WWA, que compara un fenómeno real con lo que cabría esperar en un mundo que no se hubiera calentado 1.3 grados centígrados desde la era preindustrial.

Un análisis separado de Helene realizado la semana pasada por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía determinó que el cambio climático causó un 50% más de precipitaciones en algunas partes de Georgia y las Carolinas, y que las precipitaciones observadas fueron "hasta 20 veces más probables en estas zonas debido al calentamiento global". Ese estudio tampoco fue revisado por pares, pero utilizó un método publicado en un estudio sobre el huracán Harvey.

Kim Cobb, directora del Institute at Brown for Environment and Society, no participó en ninguno de los dos estudios. Ella dijo que hay incertidumbres en exactamente cuánto el cambio climático está sobrealimentando tormentas como Helene, pero "sabemos que está aumentando el poder y la devastación de estas tormentas".

Dijo que Helene y Milton deberían servir "como llamada de atención" para la preparación ante emergencias, la planificación de la resiliencia y el aumento del uso de combustibles fósiles.

"De cara al futuro, el calentamiento adicional que sabemos que se producirá en los próximos 10 o 20 años incluso empeorará las estadísticas de huracanes", dijo, “y batiremos nuevos récords”.

Los análisis ya están indicando que el cambio climático hizo posible el calentamiento de las temperaturas del mar que también intensificó rápidamente Milton. Clarke dijo que las dos tormentas masivas en rápida sucesión ilustran el futuro potencial del cambio climático si los seres humanos no lo detienen.

"A medida que avanzamos hacia el futuro, y nuestros resultados también lo demuestran, seguimos teniendo el control sobre la trayectoria que seguirá el cambio climático en cuanto a los riesgos a los que nos enfrentaremos en el futuro y los costes que pagaremos en el futuro", afirmó. "Eso sólo depende de cómo cambiemos nuestros sistemas energéticos y de cuántos combustibles fósiles más quememos".