Bus de la MTA se accidenta y queda colgado en paso elevado en El Bronx, deja varios heridos

NUEVA YORK - Al menos ocho personas resultaron heridas después de que un autobús estilo acordeón de la ciudad de Nueva York se saliera de la carretera y la mitad colgara de un paso elevado.

Un portavoz de la policía dice que el conductor del autobús BX-35 "no podía manejar por la carretera y se salió de la carretera" cerca del Cross Bronx Expressway y University Avenue alrededor de las 11 p.m. del ueves. No hubo otros vehículos involucrados y no se realizaron arrestos.

Los pasajeros se encontraban entre los heridos, junto con el conductor. Fueron trasladados a hospitales con heridas leves, según la policía y el portavoz de la MTA, Tim Minton. El conductor sufrió la lesión más grave en la mandíbula, pero está estable.

Sus lesiones fueron consistentes con una caída desde aproximadamente 50 pies, según el subjefe del FDNY Paul Hopper, quien supervisó el tratamiento médico de emergencia.

Minton dijo que es demasiado pronto para especular la causa. Dijo que la ruta del conductor del autobús requiere una izquierda en la autopista, pero por alguna razón, el autobús perdió el giro. La policía dijo que parecía ser un accidente y que el conductor no estaba inhabilitado.

Los videos de la aplicación Citizen muestran una respuesta policial masiva a la escena y muchas personas que se reúnen para tomar fotos y videos.

Se esperaban retrasos en el área hasta que una grúa pudiera sacar el autobús del puente.

“Actualmente nos estamos asegurando de que todo el combustible y otros materiales peligrosos dentro del vehículo estén asegurados hasta que el autobús pueda ser detenido en la carretera”, dijo el Jefe del Batallón Interino del FDNY, Steven Moore.

En un comunicado, la MTA dijo que está realizando una investigación completa.

“El objetivo de la MTA es tener el sistema de transporte más seguro de la nación, y cuando ocurre un incidente como este, lo tomamos muy en serio. Estamos realizando una investigación completa e implementaremos las lecciones aprendidas para evitar que vuelva a suceder. Estamos seguros de que este fue un incidente aterrador para los clientes del autobús. Nuestros corazones están con ellos con la esperanza de que puedan recuperarse rápidamente ", se lee en el comunicado.