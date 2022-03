Buenos samaritanos entran en acción y rescatan a personas de las vías del metro de NYC

Lo que debes saber Fue otro día peligroso en el metro de la Ciudad de Nueva York, donde al menos tres pasajeros diferentes cayeron a las vías.

NUEVA YORK -- Fue otro día peligroso en el metro de la Ciudad de Nueva York, donde al menos tres pasajeros diferentes cayeron a las vías.

Un hombre murió en Queens cuando fue atropellado por un tren, pero otros dos, uno en Brooklyn y otro en Times Square, sobrevivieron con la ayuda de buenos samaritanos.

El video de un teléfono celular mostró a dos hombres levantando a otro hombre para ponerlo a salvo, luego de que cayera a las vías el miércoles por la noche en la concurrida estación de metro de Times Square.

"No hubo tiempo para dudar, tuve la suerte de estar allí para salvar la vida de este hombre", dijo Denis Pupovic.

Pupovic dijo que no sabe exactamente cómo terminó el hombre en las vías. Pupovic y su compañero de trabajo, Eamon Carey, simplemente saltaron para ayudar cuando vieron al hombre acostado boca abajo y en grave peligro.

"No sabía lo que estaba pasando. Denis no dudó, no tuvimos ninguna conversación; lo siguiente que supe fue que estábamos en las vías jalando a este tipo", dijo Carey. "Simplemente creo que es lo correcto, eso es todo".

Los dos dijeron que no quieren ser llamados héroes, simplemente vieron lo que se estaba desarrollando frente a ellos y no dudaron, porque no tuvieron tiempo para dudar, con un tren llegando mientras saltaban hacia abajo para ayudar a salvar al hombre.

"Venía un tren, pero estaba lo suficientemente lejos", dijo Pupovic. "No había mucho tiempo, créeme".

Aproximadamente una hora después en Park Slope, otro rescate se llevó a cabo después de que un hombre cayera a las vías en la estación de la Fourth Avenue/Ninth Street, dijo la policía. Él y un buen samaritano rodaron debajo de la plataforma mientras un tren se acercaba, evitando por poco ser atropellados.

En Queens, la policía dijo que está investigando después de que un hombre de unos 30 años terminara en las vías de la línea 7 en Junction Boulevard. Fue atropellado a muerte por un tren después de resbalarse de la plataforma.