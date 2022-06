Brooklyn Heights estrena biblioteca pública de lujo

NUEVA YORK -- La Biblioteca Pública de Brooklyn (BPL, por sus siglas en inglés) celebra la gran apertura de su esperada sucursal, la Biblioteca de Brooklyn Heights, en el 286 de Camdan Plaza West.

Con más de 26,000 pies cuadrados, la sucursal de Brooklyn Heights es ahora la segunda biblioteca más extensa del sistema. Contiene un área infantil, una biblioteca para adolescentes, una sala multiusos con capacidad para 225 personas, salas para reuniones públicas, y muchos espacios para poder buscar, leer, escribir, ver y pensar.

La nueva Biblioteca de Brooklyn Heights ha sido posible gracias a un proyecto innovativo de remodelación de BPL en colaboración con la empresa de New York City Economic Development, que han recaudado fondos mediante la venta de propiedades para poder generar 52 millones de dólares para BPL, 40 millones para reparaciones y ayudas a las oficinas dentro del sistema, y 12 millones para el diseño interior de la Biblioteca de Brooklyn Heights.

El arquitecto-diseñador Gensler, ha dotado el espacio con techos doblemente altos y ventanales desde el suelo hasta el techo sobreviendo el paisaje de Cadman Plaza.

La Biblioteca de Brooklyn Heights ancla One Clinton, una torre de 38 pisos que alberga 134 condominios modernos. Desarrollado por The Hudson Companies y diseñado por Marvel, One Clinton fue diseñado para integrarse con su comunidad, honrando el tejido arquitectónico del primer distrito emblemático de la ciudad de Nueva York con diseños abiertos e inspirado en la arquitectura de antes de la guerra.

Un espacio mejorado y más utilizable Presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso

"Además de fomentar un espacio mejorado y más utilizable para satisfacer las necesidades del siglo XXI, este proyecto también ha ayudado a modernizar y hacer que las bibliotecas sean más accesibles en mi distrito, desde Sunset Park hasta DUMBO, Fort Greene, Clinton Hill, Greenpoint/Williamsburg , Bushwick y el este de Nueva York. Para ayudar a enfrentar la crisis de los costos de vivienda que enfrenta nuestra Ciudad, este proyecto también traerá más de cien unidades muy necesarias de viviendas asequibles, lo que lo convierte en una gran inversión para el tejido económico, cultural y social de nuestras comunidades” dijo Antonio Reynoso, Presidente del Condado de Brooklyn.

“Los lectores y los residentes de todas las edades encontrarán algo que celebrar en esta nueva sucursal de Brooklyn Heights de última generación. Nuestra comunidad no solo recuperará un vínculo fundamental con todas las cosas maravillosas que la Biblioteca Pública de Brooklyn tiene para ofrecer, sino que muchas otras comunidades en todo el condado se beneficiarán como resultado de los fondos generados por el proyecto Brooklyn Heights” dijo Lara Birnback, Directora Ejecutiva de la Asociación de Brooklyn Heights.