Better Business Bureau en Connecticut advierte sobre estafa laboral

CONNECTICUT -- El Better Business Bureau que sirve a Connecticut advierte a las personas que estén alertas ante una estafa laboral que, según dijeron, implica la descarga de una aplicación de mensajería.

El Better Business Bureau dice que BBB Scam Tracker ha recibido múltiples informes de un nuevo giro de estafa laboral.

Comienza con un mensaje, por correo electrónico, texto o una plataforma de redes sociales, de alguien que expresa interés en contratarlo.

El “reclutador” afirma haber visto su currículum en un sitio de búsqueda de empleo y quiere entrevistarlo para un puesto, pero primero debe descargar una aplicación de mensajería, advierte el Better Business Bureau.

Después de una oferta para un puesto, se les pide a las víctimas que firmen un contrato de aspecto oficial y luego se les pide su nombre, dirección, fecha de nacimiento e información bancaria.

Al proporcionar esa información, podría convertirse en víctima de robo de identidad, advierte el Better Business Bureau.

Algunas versiones de la estafa no terminan ahí, advierte el Better Business Bureau, y la víctima puede ser remitida a un "gerente de capacitación" que lo ayudará a configurar su oficina en el hogar.

Luego, las víctimas obtienen lo que resulta ser un cheque falso para comprar una computadora portátil y otros suministros, pero el contacto dice que le pagaron en exceso y necesita devolver parte de lo que depositó.

El Better Business Bureau aconseja a las personas que primero investiguen las ofertas de trabajo, visiten el sitio web de una empresa, busquen su información de contacto y verifiquen que la empresa existe y que la publicación de trabajo es real antes de interactuar con un extraño.

También aconsejan hacer una búsqueda en Internet con el nombre de la empresa y la palabra “estafa” para ver si alguien ha denunciado una oferta de trabajo falsa.

Instan a las personas a tener cuidado con los trabajos que implican recibir y devolver dinero.

Las empresas legítimas generalmente no envían dinero a los nuevos empleados antes de que terminen el trabajo y no le piden que devuelva los fondos que ya le han pagado, dijo el Better Business Bureau.

Nunca proporcione su información personal a nadie hasta que esté seguro de que puede confiar en ellos y nunca permita que alguien lo presione para que revele su información personal porque es una oferta de "ahora o nunca", advierte el Better Business Bureau.

La advertencia también dice que tenga cuidado con las contrataciones fáciles. Si una empresa afirma que quiere contratarlo sin conocerlo virtualmente o en persona, y si no realizan una entrevista de trabajo, probablemente esté tratando con un estafador.