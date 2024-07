Autoridades en NJ piden ayuda para resolver misterioso doble homicidio de 1973

Lo que debes saber Las autoridades de Nueva Jersey piden ayuda para resolver un doble homicidio ocurrido en 1973.

NUEVA JERSEY -- Las autoridades de Nueva Jersey piden ayuda para resolver un doble homicidio ocurrido en 1973.

Los investigadores del Departamento de Policía de Plainfield y la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex anunciaron conjuntamente que puede haber personas que no hayan presentado previamente información sobre las muertes de John Sabbatino, de 27 años, y Jeanne Biondo, de 37 años.

Sabbatino, de New Brunswick, fue encontrado muerto cerca de las avenidas Otis y Grove en Edison antes de las 4 a.m. la madrugada del 19 de abril de 1973, según las autoridades. Aproximadamente tres horas después, el cuerpo sin vida de Biondo fue hallado en un vehículo estacionado en la parte trasera de la estación de vehículos motorizados de Plainfield en la calle South Second Street en Plainfield. Ambos fueron asesinados a tiros.

Según la investigación, citada por las autoridades, las víctimas supuestamente fueron reportadas en diferentes lugares del Condado de Middlesex antes de morir.

Sabbatino fue reportado en: Mike Kerwin's Tavern, ubicada en Bound Brook Road en Middlesex; Carousel Lounge en South Washington Avenue y Metlars Lane en Piscataway; y Cloud Nine Lounge ubicado en la Ruta 18 en East Brunswick. Mientras tanto, se informó que Biondo estaba: también en Cloud Nine Lounge y en el Homestead Motel, que está ubicado en el mismo lugar que el lounge; Midstate Bowling Alley en el centro comercial Mid State en la Ruta 18 en East Brunswick; y Deauville Diner en la Ruta 8 en East Brunswick.

"John Sabbatino y Jeanne Biondo fueron trágicamente separados de sus familias y seres queridos", afirmó el director de policía de Plainfield, James Abney. "Alguien sabe lo que pasó esa noche y le imploramos que proporcione cualquier información que pueda tener, por pequeña que parezca".

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el teniente William Tyler del Departamento de Policía de Plainfield al (908) 753-3036 o con el sargento Paul Kelley de la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex al (732) 745-3330, o con el detective Patrick Bradley de la Oficina del Fiscal del Condado de Union al (908) 418-2817. Las pistas también se pueden enviar de forma anónima por teléfono al 908-654-TIPS (8477) o en línea en www.uctip.org.

El Crime Stoppers del Condado de Union ofrece $10,000 por cualquier pista que conduzca a un arresto y acusación.

Los investigadores dicen que cualquier detalle, por insignificante que sea, podría ser la pieza faltante que resuelva el caso.