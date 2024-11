He aquí los artistas que participarán en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2024

Lo que debes saber Un grupo ecléctico de estrellas, entre ellas la estrella de reality Ariana Madix, la ganadora de Broadway Idina Menzel, T-Pain de hip-hop, miembros de los campeones de la WNBA New York Liberty y el dúo country Dan + Shay, actuarán en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's de este año.

The War and Treaty, Lea Salonga, Kylie Cantrall, Las tentaciones, Chlöe, Charli D'Amelio, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Walker Hayes, Bishop Briggs, Joey McIntyre, Natti Natasha, Tiler Peck y Roman Mejía y Rachel Platten también están programados para actuar.

El desfile se emitirá por nuestra cadena hermana NBC y en Peacock. Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, de Today, serán los presentadores, y Carlos Adyan y Andrea Meza presentarán una emisión simultánea en español en Telemundo.

NUEVA YORK -- Los cantantes Natti Natasha y Sebastián Yatra se suman a la lista de artistas que se presentarán en el tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy's.

Un grupo ecléctico de estrellas, entre ellas la estrella de reality Ariana Madix, la ganadora de Broadway Idina Menzel, T-Pain de hip-hop, miembros de los campeones de la WNBA New York Liberty y el dúo country Dan + Shay, actuarán en el "Macy's Thanksgiving Day Parade" de este año.

The War and Treaty, Lea Salonga, Kylie Cantrall, Las tentaciones, Chlöe, Charli D'Amelio, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Walker Hayes, Bishop Briggs, Joey McIntyre, Tiler Peck y Roman Mejía y Rachel Platten también están programados para actuar. The Associated Press obtuvo la lista temprano.

La tradición navideña comenzará a las 8:30 a.m. el 28 de noviembre en todas las zonas horarias y será iniciada por la actriz Alison Brie, la estrella de “Glow” que actualmente protagoniza “Apples Never Fall” de Apple TV.

El desfile de este año contará con 17 globos gigantes con personajes, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos y 10 grupos de actuación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"El trabajo que hacemos, la oportunidad de impactar a millones de personas y brindar un poco de alegría durante un par de horas en la mañana de Acción de Gracias, es lo que nos motiva todos los días", dijo Will Coss, productor ejecutivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, en un entrevista.

El desfile se emitirá por nuestra cadena hermana NBC y en Peacock. Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, de Today, serán los presentadores, y Carlos Adyan y Andrea Meza presentarán una emisión simultánea en español en Telemundo.

Habrá seis nuevos globos de personajes destacados, entre ellos Minnie Mouse, Extraordinaria Noorah» con El Elfo en el Estante, “Gabby's Dollhouse”, “Goku” y “Spider-Man”.

La carroza "Gabby's Dollhouse" incluirá un globo de 55 pies de altura con Gabby y Pandy Paws que tendrá 10 tonos diferentes de rosa.

"Cuando era pequeña y crecía en Nueva Jersey, siempre sintonizaba el desfile del Día de Acción de Gracias y los globos eran, por supuesto, la mejor parte», dice Traci Paige Johnson, la cocreadora de “Gabby's Dollhouse” con Jennifer Twomey.

"La niña de 7 años que hay en mí dice: 'Dios mío', algo que has creado tú y que todo el mundo ve flotar en Nueva York es absolutamente increíble".

Ella y Twomey, que también produjo Blue's Clues, son los raros creadores que pueden celebrar tener un segundo globo en el desfile. Johnson aconseja a los espectadores que esta vez busquen todos los gatos escondidos en las zapatillas y el disfraz de Gabby.

El desfile de Macy's es el tradicional pistoletazo de salida de la temporada navideña, y los espectadores hacen media docena de filas a lo largo del recorrido para animar a las carrozas, los artistas y las bandas de música. Últimamente, el desfile pide a algunos iconos que sean los últimos invitados antes de Papá Noel, y el año pasado fue Cher. El cabeza de cartel de este año se desvelará más adelante.

Broadway estará representado por actuaciones de Death Becomes Her,” “Hell’s Kitchen” and “The Outsiders,, así como por las emblemáticas Radio City Rockettes y las bailarinas de "Riverdance".

Entre las nuevas carrozas figuran las de marcas como Disney Cruise Line, Haribo, "Wednesday" de Netflix», Universal Orlando Resorts y “The Grannies Car” y “Bluey” de BBC Studios. "Dora la Exploradora", de Nickelodeon y Paramount, tendrá una carroza y un globo.

Una nueva carroza destacará la marca de comida Rao's, con un caballero y un dragón en batalla hechos con elementos reales de pasta.

"Es una de esas oportunidades de combinar el capricho y el arte de nuestros grandes artistas y artesanos en nuestro estudio y ofrecer ese espectáculo icónico que es conocido y amado del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's", dijo Coss.

Las bandas de música procederán de Massachusetts, Indiana, Tennessee, Texas, Arkansas, Dakota del Sur, Georgia, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Nueva York.

Los miembros de los New York Liberty, que a principios de este mes ganaron su primer campeonato de la WNBA, desfilarán junto a su popular mascota, Ellie el Elefante.

El equipo del desfile de Macy's, si puede creerlo, ya está trabajando en bocetos e ideas para el próximo desfile, ya que cada ciclo dura 18 meses. Coss lo llama "el mayor espectáculo de variedades de la televisión".