Más de mil arrestos de ICE por delitos previos: caen inmigrantes de NJ y PA

Si bien los operativos de las autoridades migratorias en la zona son sorpresivos y no es mucho lo que sabemos de dónde y cuándo ocurrirán, ICE publica los totales de arrestos diarios y los inmigrantes en proceso de deportación en plataformas sociales.

Esto en un esfuerzo por hacer cumplir el plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump desde que cobró el mando del país en un segundo término.

Según las autoridades migratorias, el plan en detener a los inmigrantes con delitos previos o antecedentes penales, pero de igual forma en el proceso pueden ocurrir, como ellos mismos le llamaron, "colaterales".

Uno de estos fue identificado como Edgar Julca Tangoa de Newark, Nueva Jersey, quien fue arrestado por cargos de asalto sexual agravado y abuso de menores. El individuo fue arrestado el 27 de enero 2025 y está en proceso de ser removido del país.

Otro arresto tuvo lugar en Allentown, Pensilvania, donde las autoridades migratorias aseguraron que Cristian Omar Vega-Guerra, ecuatoreño, fue detenido por delitos cometidos en Nueva York. La comunicación dice que sobre el inmigrante pesan cargos de violación y robo en Ecuador, así como, según ellos, pertenece a la organización criminal Tren de Aragua, que es de origen venezolano.

