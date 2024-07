Argentina vs Canadá en el MetLife de Nueva Jersey: lo que debes saber

NUEVA JERSEY -- El equipo de fútbol de Argentina, con su estrella Lionel Messi, regresan este martes a Nueva Jersey para jugar por segunda vez en la Copa América.

Esta vez jugará contra Canadá para uno de los partidos de las semifinales de la Copa América en el MetLife Stadium.

Ambos equipo llegaron a la semifinal luego de que el viernes Canadá ganará durantes los penaltis con Venezuela y que Argentina ganara los penaltis contra Ecuador. En ambos partidos hubo empate.

El equipo que gane el martes irá a la final ya sea con Colombia o Uruguay que jugarán el miércoles en Charlotte, N.C.

Aquí lo que debes saber sobre el partido.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Here's everything you need to know before heading out to the Copa America Semifinal (Argentina 🇦🇷 vs. Canada 🇨🇦) on Tues., July 9!<br>🚗Lots Open: 3pm<br>🏟️ Gates Open: 6pm<br>⚽ Match Begins: 8pm<br>ℹ️ Info: <a href="https://t.co/8a0l2xYiec">https://t.co/8a0l2xYiec</a><br>Tickets for this match will NOT be sold at MetLife Stadium. <a href="https://t.co/NaGTBFTvyI">pic.twitter.com/NaGTBFTvyI</a></p>— MetLife Stadium (@MetLifeStadium) <a href="https://twitter.com/MetLifeStadium/status/1809638917898977387?ref_src=twsrc%5Etfw">July 6, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Dónde juegan Argentina vs Canadá

En el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey.

Dirección:

MetLife Stadium

1 MetLife Stadium Drive

East Rutherford, NJ 07073

A qué horas es el partido

El partido empieza a las 8:00 p. m.

A qué horas abren las puertas

Las puertas al estadio se abren a las 6:00 p.m.

Cómo compro boletos

NO se venderán entradas para el partido de la Semifinal de la Copa América en el MetLife Stadium. Todas las entradas disponibles se venderán en línea únicamente a través de Ticketmaster.

Todos los invitados que midan más de 34 pulgadas deben tener su propio boleto.

Prohibido el reingreso: si sales del Estadio, no podrás volver a ingresar

Venta de entradas móviles:

Venta de entradas móviles: Su boleto debe aparecer en su teléfono para ingresar al evento (los boletos no se enviarán por correo electrónico ni estarán disponibles para imprimir).

Los códigos de barras para escanear entradas aparecerán en las entradas móviles 8 horas antes del evento.

Descargue su boleto móvil antes de ingresar a la línea de seguridad.

Cómo mostrar boletos móviles en su teléfono:

o Descarga la aplicación Ticketmaster

o Encuentre sus boletos móviles en "Mis eventos" y transfiera un boleto a cada persona de su grupo

o Todos deben agregar su boleto a la billetera de su teléfono antes de acercarse a la puerta de entrada.

o ¡Muestre su boleto móvil en la entrada y estará dentro!

Cómo llegar al estadio en transporte público

Servicio de tren NJ TRANSIT

El servicio de trenes del NJ TRANSIT desde NY Penn Station y todos los puntos de NJ a través de Secaucus Junction HASTA el estadio MetLife vía la línea Meadowlands: El servicio va desde Secaucus hasta el estadio de 5:34 p. m. a 8:35 p. m.; Agenda completa Consulte NJ Transit para conocer los horarios desde NY Penn Station y todos los puntos de NJ hasta Secaucus.



Después del partido, el servicio funcionará DESDE el estadio MetLife hasta la estación Penn de Nueva York y todos los puntos de Nueva Jersey a través de Secaucus Junction;

el último tren no sale del MetLife Stadium antes de la 1:00 a.m.

el último tren no sale del MetLife Stadium antes de la 1:00 a.m. Compre sus boletos de ida y vuelta con anticipación a través de la aplicación móvil NJ TRANSIT para evitar largas filas y demoras.

Servicio de autobús Coach USA – 351 Meadowlands Express

Operará desde la Autoridad Portuaria de Nueva York directamente al estadio MetLife de 3:00 p. m. a 7:20 p. m., con salida desde 41st Street entre las avenidas 8 y 9.

El último autobús saldrá del estadio para regresar a la Autoridad Portuaria de Nueva York 60 minutos después de que finalice el partido.

Los boletos de ida y vuelta cuestan $14 y están disponibles para su compra en 351 Meadowlands Express.

Servicio de carros compartidos

El lugar designado para recoger y dejar viajes compartidos (Uber, Lyft, etc.) está en el lote E

El aumento de los precios de los viajes compartidos suele entrar en vigor después del evento; Se recomienda el transporte público.

Las multitudes más grandes darán lugar a tiempos de espera más largos de lo habitual para que llegue un automóvil después del partido (puede ser de 1 a 2 horas, dependiendo del tamaño de la multitud); Explore las opciones de transporte público y evite el viaje compartido si es posible.

A qué horas abren el estacionamiento si voy en carro o voy a dejar a alguien

Estacionamientos abiertos: 3:00 p. m. | $40 por automóvil / $160 por autobús y vehículo recreativo / $100 por limusina.

Para ver el mapa de estacionamientos ir aquí.

Si vas a dejar a alguien el lugar es en la carretera entre los estacionamientos D y E.

Para saber cómo comprar entradas para el partido del martes, haga clic aquí.

Qué artículos son prohibidos para llevar

NO matracas, instrumentos o vuvuzelas.

NO cámaras de vídeo profesionales o semiprofesionales, Go Pro o palos para selfies

NO se permiten equipos de audio o grabación como iPads, tabletas, computadoras, etc

NO se permiten bolsas no transparentes que excedan las 4,5” x 6,5” de tamaño

NO alcohol externo de ningún tipo.

NO drones

NO se permiten botellas de vidrio, hieleras, termos ni hieleras.

NO armas ni proyectiles de ningún tipo.

NO se permiten sombrillas, cochecitos, punteros láser ni pelotas de ningún tipo.

NO hay cojines de asiento (excepto aquellos para necesidades médicas)

Cuáles artículos se permiten

Cámaras no profesionales (sin estuche ni lente desmontable)

Banderas nacionales oficiales que se puedan sostener razonablemente en la mano por una sola persona (no colgado en ninguna superficie)

Letreros/pancartas de mano que no miden más de 11” x 17” (no se pueden estar montado en un poste/palo, obstruir la vista de otros o estar de naturaleza comercial)

Los tambores abiertos no miden más de 12”x12”x12” (no se permiten tambores cerrados)

Ponchos o impermeables (NO paraguas)

Agua/refresco enlatado o plástico sellado de fábrica botellas de 20 onzas o menos

Botella de agua vacía reutilizable (plástico o aluminio) no más grande que 20 oz.

Alimentos en una bolsa o envoltorio de plástico transparente

Artículos médicamente necesarios

Pequeños ventiladores personales portátiles con carga USB

Pequeños cargadores de teléfonos portátiles

Binoculares (no incluidos en estuche)

Dónde puedo encontrar más información

Visita este sitio web.

También puedes ir aquí.