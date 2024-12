Acusan de asesinato al sospechoso de apuñalar y matar al azar a tres neoyorquinos, uno de ellos un ecuatoriano

Lo que debes saber El sospechoso de apuñalar y matar a tres neoyorquinos el mes pasado, entre esos un trabajador ecuatoriano, fue acusado formalmente de cargos de asesinato por la Corte Suprema del estado de Nueva York, dio a conocer el jueves el fiscal de distrito de Manhattan.

NUEVA YORK -- El sospechoso de apuñalar y matar a tres neoyorquinos el mes pasado, entre esos un trabajador ecuatoriano, fue acusado formalmente de cargos de asesinato por la Corte Suprema del estado de Nueva York, dio a conocer el jueves el fiscal de distrito de Manhattan.

Ramón Rivera, de 51 años, recibió cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de robo en tercer grado.

“Como se alega, Ramón Rivera cometió una serie de apuñalamientos violentos y no provocados en todo Manhattan, acabando con la vida de tres neoyorquinos que estaban haciendo sus tareas cotidianas”, dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg. “Estos apuñalamientos mortales han sacudido nuestra ciudad, y quienes cometan actos de violencia al azar deberán rendir cuentas. Mi corazón está con los seres queridos de quienes fueron asesinados de manera trágica y sin sentido: Angel Lata Landi, Chang Wang y Wilna Augustin”.

Los ataques ocurrieron el pasado 18 de noviembre cuando, según los documentos juidiciales, Rivera presuntamente se robó de una feretería en Manhattan, a eso de las 5:10 a.m., una pequeña mochila que tenía cuchillos de cocina y guantes de construcción.

Unas tres horas después, el sospechoso, que vestía una camiseta roja, se puso una sudadera gris, guantes y una capucha sobre la cabeza cuando estaba en las inmediaciones de 444 West 19th Street. En ese momento, habría sacado un cuchillo de la mochila y lo colocó en el bolsillo de su sudadera. Poco después, presuntamente apuñaló a Angel Lata Landi, un trabajador de la construcción ecuatoriano de 36 años, sin ninguna provocación, dos veces en el torso, quien luego falleció en el hospital.

"Yo siempre lo voy a recordar como un hijo más que yo tenía", dijo Berta Landi, la hermana de Landi horas después del asesinato. "Nunca pensé ver su cádaver".

Dos horas después, a eso de las 10:18 a.m., Rivera se encontraba cerca de 500 East 30th Street, donde Chang Wang, un hombre de 67 años, estaba pescando. En ese momento supuestamente lo siguió y lo apuñaló varias veces. Después, el sospechoso huyó del lugar y alguien que corría cerca encontró el cuerpo del Sr. Wang quien fue declarado sin vida en el hospital.

Unos minutos después, aproximadamente a las 10:52 a.m., en la intersección de East 42nd Street y First Avenue, Wilna Augustin, una mujer de 36 años, estaba sentada en un banco del parque cuando Rivera presuntamente se le acercó y, sin ninguna provocación, la apuñaló varias veces mientras ella gritaba pidiendo ayuda. La víctima también falleció en el hospital horas después.

Un testigo siguió a Rivera hasta que pudo señalarlo a la policía, incluido un agente federal, quienes lo detuvieron.

En el día del ataque, el alcalde Eric Adams dijo que el sospechoso tiene "problemas graves de salud mental" que necesitan ser examinados y hay dudas sobre por qué estaba en las calles. Adams dijo que el sistema de salud mental continúa "fallándole a los neoyorquinos".

Rivera ha sido arrestado ocho veces en la Ciudad de Nueva York durante el año pasado, incluidos siete delitos graves y un delito menor.

También ha sido arrestado en Ohio y Florida. También fue arrestado en el Condado de Hudson en Nueva Jersey en enero donde enfrenta cargos por robos entre otros delitos.

Rivera fue liberado de la custodia del Departamento Correccional el 17 de octubre por tiempo cumplido por cargos de robo y asalto, según los registros de la ciudad. No obstante, fue arrestado nuevamente por robar artículos de una tienda en Manhattan ese mismo día tras su liberación.

En el momento de los apuñalamientos del lunes, Rivera estaba en libertad bajo fianza en un caso abierto de hurto mayor.

El motivo de los apuñalamientos no está claro. No hubo intercambio de palabras durante los ataques y no se tomaron propiedades, solo que las víctimas fueron apuñaladas "viciosamente" sin provocación, dijo el jefe de detectives del NYPD Joseph Kenny en el momento.