Acusan a conductor tras choque que cobró la vida de un niño de 8 años en Queens

NUEVA YORK -- El lunes, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, reveló que José Barcía fue acusado de cargos penales por supuestamente conducir a exceso de velocidad en una intersección y atropellar mortalmente a un niño de 8 años y herir a su hermano de 10 años en el sector de East Elmhurst.

La tragedia ocurrió el miércoles, 13 de marzo, a las 4:15 p.m. cuando los dos hermanitos fueron impactados por una camioneta Nissan Titan gris 2005, cuando cruzaban la calle en la intersección de Calle 100 y Avenida 31, según la Policía de la Ciudad de Nueva York.

"Ambas víctimas de este caso, el niño que murió y su hermano, estaban con su madre cruzando la calle con la luz a su favor a plena luz del día", dijo la fiscal de distrito Katz. "Esta tragedia hubiera sido completamente evitable, si no fuera por la supuesta imprudencia del demandado. Respetar las normas de seguridad vial no es una opción. Es la ley. Y más que eso, es una obligación personal proteger a todos los que encontramos en nuestras carreteras compartidas. El gran jurado dictó acusación por cargos graves contra este acusado. Sigo enviando mi más sentido pésame a los seres queridos de las jóvenes víctimas”.

Barcía, de 52 años, fue acusado previamente en una denuncia penal el 14 de marzo de homicidio por negligencia criminal, no ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario mientras giraba a la izquierda, desobedecer las restricciones de velocidad, dos cargos de no dar el derecho de paso a los peatones, y dos cargos por no ejercer el debido cuidado.

La acusación del gran jurado se presentó el 18 de abril. Barcía será procesado sobre la acusación el 30 de abril. La lectura de cargos sobre la acusación está pendiente.

Según los alegatos de la denuncia penal:

La videovigilancia muestra que cuando el semáforo se puso verde, Barcía procedió a girar a la izquierda en 100th Street en dirección sur a una velocidad peligrosa sin ceder el paso al tráfico que venía en sentido contrario.

Cuando Barcía se acercaba al paso de peatones marcado, tres peatones cruzaban la calle con el derecho de paso y una señal para caminar a su favor: un niño de 8 años, su hermano de 10 años y su madre.

Barcía golpeó a los dos niños. El niño de 8 años fue atropellado y declarado muerto en el lugar. El niño de 10 años fue trasladado a un hospital cercano con una lesión en la muñeca, además de hematomas y dolor en la cabeza.

Barcía permaneció en el lugar y fue acusado poco después.

La investigación fue realizada por el Equipo de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras de la Policía de Nueva York y la Unidad de Homicidios Vehiculares del Fiscal del Distrito de Queens.

