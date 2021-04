Acusan a capitana del Departamento de Prisiones de NYC de impedir salvar la vida de uno de los reclusos

NUEVA YORK – Una capitana del Departamento de Prisiones de la Ciudad de Nueva York (DOC) fue acusada por presuntamente emitir órdenes para impedir que los agentes salvarán la vida de Ryan Wilson, uno de los presos del Complejo de Detención de Manhattan (MDC), cuando este estaba intentando quitarse la vida, anunció el fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance Jr.

Rebecca Hillman, de 38 años, fue acusada formalmente en la Corte Suprema del estado de Nueva York por homicidio por negligencia criminal y ofrecimiento de un instrumento falso para presentar una solicitud en primer grado. Según el informe de las autoridades, la acusada evadió por 15 minutos ayudar al preso a pesar de que sabía que se había hecho daño y podía morir, y luego fue demasiado tarde.

"Como se alega en la acusación, la muerte de Ryan Wilson no fue solo una tragedia, fue un crimen", dijo el fiscal de distrito Vance. “Nuestra investigación muestra que la capitana Hillman ordenó a sus subordinados que no tomaran medidas que pudieron haber ayudado a salvar la vida del Sr. Wilson, y no solicitó asistencia médica de manera oportuna. Este indiferente desprecio por la seguridad del Sr. Wilson resultó en una pérdida irreversible para su familia y amigos, y debe ser responsabilizada penalmente. Agradezco al Departamento de Investigación por su estrecha asociación con nuestra Oficina y su colaboración en este asunto”.

Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en el expediente, Hillman era una comandante del DOC en MDC en la unidad donde se asignó la vivienda a Ryan Wilson.

Al parecer, en la tarde del 22 de noviembre de 2020, la acusada habría decidido que Wilson se mudara a otra unidad de vivienda después de una discusión con otro recluso. Según el informe, Wilson, que permaneció encerrado en su celda a la espera de la mudanza, colocó una soga con una sábana y la ató a una lámpara y después llamó a un oficial y amenazó con ahorcarse si Hillman no venía y lo dejaba salir de su celda.

Luego, dice el informe, el oficial intentó calmar a Wilson y llamó a Hillman para informarle que la necesitaban de inmediato en la unidad de vivienda. En cambio, supuestamente la acusada fue a la sala de control, donde comenzó a trabajar con documentos.

El informe dijo que después de esperar aproximadamente 10 minutos, Wilson saltó de la cama y el oficial, que estaba fuera de la celda hablando con él, pidió que la celda se abriera de inmediato para poder ayudarlo. Sin embargo, según el reporte, Hillman habría salido de la sala de control, mientras la puerta de la celda permanecía cerrada, y les dijo a los otros presos que Wilson estaba bien y estaba "jugando".

Posteriormente la acusada supuestamente le indicó al oficial en la sala de control que abriera la celda. Cuando la puerta se abrió un minuto después, esta habría ordenado al oficial que no entrara y habría dicho que Wilson estaba fingiendo porque aún respiraba. En este punto, Hillman supuestamente pidió refuerzos que no fueran de emergencia y ordenó que se cerrara la puerta sin ayudarlo. Luego, Hillman al parecer abandonó el área para realizar sus rondas habituales.

Aproximadamente 15 minutos después de los hechos, Hillman finalmente habría dado la orden de abrir la celda y llamó a un equipo médico. Cuando el personal médico llegó unos minutos más tarde Wilson ya había perdido la vida.

Después del incidente, Hillman presentó un informe oficial que afirmaba falsamente que Wilson había pedido que lo trasladaran a otra unidad, que ella había reabierto la puerta de la celda y que él se quitó la vida "inmediatamente" después de que se cerró la puerta de la celda.

El DOI inició una investigación de acuerdo con su política para investigar todas las muertes en las instalaciones correccionales.