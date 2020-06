Trump cancela su viaje a Nueva Jersey programado para este fin de semana

NUEVA JERSEY -- El presidente Donald Trump ya no viajará a Bedminster, Nueva Jersey, este fin de semana.

La Casa Blanca aún no ha explicado la razón del cambio.

No obstante, la Casa Blanca dijo el miércoles que el presidente Trump no cambiaría su plan de viajar a Nueva Jersey este fin de semana pese a la orden del gobernador Phil Murphy que requiere que los visitantes que provienen de estados con un gran número de casos de coronavirus, incluyendo Arizona, donde el presidente estuvo la mayor parte del tiempo, permanezcan en cuarentena durante 14 días.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, explicó el miércoles que esto es debido a que el presidente no es un civil.

“El presidente de los Estados Unidos no es un civil. Cualquier persona que esté muy cerca de él, incluido el personal, los invitados y la prensa, se somete a pruebas de COVID-19 y se confirma que son negativas. Con respecto a Arizona, la Casa Blanca siguió su plan de mitigación COVID para garantizar que el Presidente no entrara en contacto con alguien que fuera sintomático o que no hubiera sido examinado. Cualquier persona que viaje en apoyo del Presidente este fin de semana será monitoreada de cerca para detectar síntomas y se le hará una prueba de COVID y, por lo tanto, representa poco o ningún riesgo para las poblaciones locales," segun el comunicado del miércoles de Deere.