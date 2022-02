Iglesia Católica destituye a párroco de Queens tras denuncias de presunto abuso sexual

La Iglesia Católica destituyó a un sacerdote de Queens después de que una junta de revisión corroborara denuncias de mala conducta, dijeron las autoridades eclesiásticas el lunes.

El reverendo John O'Connor no solo se vio obligado a renunciar como párroco de St. Gregory the Great en Bellerose, sino que fue completamente destituido del ministerio por recomendación de un panel independiente que investiga las acusaciones en una demanda contra O'Connor.

La junta había estado investigando reclamos hechos en una demanda de la Ley de Víctimas Infantiles presentada contra O'Connor el 13 de agosto de 2020.

Esta investigación arrojó nueva evidencia sobre una acusación de marzo de 2000 que detalla "comunicaciones inapropiadas por Internet con adolescentes" mientras estaba asignado en St. Athanasius Iglesia Católica Romana en Brooklyn, dijo la junta.

La remoción de O'Connor del ministerio significa que ya no se le permite celebrar Misa públicamente, no puede ejercer ningún deber ministerial público y no puede vivir en una residencia eclesiástica.

Su nombre también se agregará a la lista de “sacerdotes acusados ​​con credibilidad” en el sitio web de la Diócesis de Brooklyn.

Después de la acusación de 2000, la diócesis de Brooklyn colocó a O'Connor en licencia para permitirle recibir tratamiento desde mayo de 2000 hasta agosto de 2001. Regresó al ministerio en la diócesis en agosto de 2001 y continuó el tratamiento hasta 2005.

Funcionarios de la diócesis, incluido Mons. Sean Ogle, visitó St. Gregory the Great el domingo para informar a los feligreses sobre la remoción de O'Connor.

En una carta a los feligreses, el obispo Robert Brennan anunció que monseñor. Edward Ryan, a quien O'Connor había sucedido como párroco, servirá como administrador temporal de la parroquia.

“Soy consciente de que esta noticia es perturbadora e incluso devastadora para muchos”, dijo Brennan. “Los animo a todos a permanecer atentos a nuestro compromiso de proteger a nuestros niños y jóvenes”.

La investigación de la diócesis siguió a una demanda presentada contra O'Connor, la Iglesia y la diócesis por una víctima de 36 años que dijo que O'Connor comenzó a abusar de él en 1996 cuando tenía 12 años.

Según la demanda, O'Connor llevaría a varios monaguillos, incluido el demandante, a cenar y al cine. Cuando O'Connor estaba solo en el automóvil con el niño, masajeaba el cuello y los hombros del niño antes de pasar las manos por la pierna y la ingle del menor, señala la demanda.

Luego, el sacerdote acariciaba los genitales del niño sobre su ropa, según los documentos de la corte. El niño fue confinado al asiento del pasajero, dice la demanda, y no pudo evitar escapar del abuso sexual.

La demanda también ataca a los funcionarios de la Iglesia por supuestamente ocultar el abuso y trasladar a O'Connor de parroquia en parroquia.

El demandante dice que, debido al abuso, ha sufrido problemas crónicos de salud mental, que han requerido y requerirán asesoramiento y otros tratamientos.

La abogada de O'Connor, Frances Hatch, se negó a comentar.

O'Connor fue ordenado el 23 de junio de 1993 y completó estudios de posgrado en Roma antes de servir en Brooklyn y Queens.

La histórica Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York entró en vigencia en 2019. La nueva ley ajusta los plazos de prescripción para que las víctimas de abuso sexual en el pasado puedan demandar por daños y perjuicios.

Según la nueva Ley de Víctimas Infantiles, las personas que sufrieron abusos sexuales cuando eran menores de edad pueden presentar demandas civiles hasta los 55 años. Antes de que se promulgara la nueva ley, las víctimas tenían que presentar sus denuncias antes de cumplir los 23 años.