Falso reporte de tiroteo genera caos en centro comercial de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY – Las fuerzas del orden blindaron un popular centro comercial en Nueva Jersey tras recibir falsos reportes sobre un tiroteo en desarrollo, lo que generó una estela de caos.

El incidente fue reportado en The Mills en Jersey Gardens el lunes a eso de las 2:00 p.m.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Elizabeth confirmaron que el supuesto tiroteo resultó ser una falsa alarma. En realidad, se trató de una pelea que llevó al cierre temporal del centro comercial.

“Estamos recibiendo múltiples llamadas sobre un tiroteo en Jersey Gardens; esto no es cierto, no hubo disparos. Una pelea se desencadenó en la cafetería y todo está bajo control ahora. El cierre ha culminado. No se reportaron heridos (…)”, escribió la uniformada en su cuenta de Twitter.

No se informó si se hicieron arrestos. La policía continúa en el sitio como medida de seguridad.