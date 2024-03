El FBI allana dos casas en El Bronx que pertenecen a la principal asesora de Eric Adams

NUEVA YORK -- Agentes federales registraron el jueves dos propiedades propiedad de un alto asesor del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Un portavoz del FBI confirmó que los agentes llevaron a cabo redadas matutinas en dos direcciones del Bronx, que según los registros son propiedad de Winnie Greco, una exrecaudadora de fondos para Adams que ahora se desempeña como su directora de asuntos asiáticos.

El propósito de la investigación no fue revelado y no quedó claro de inmediato si estaba relacionada con Adams. Pero fue otra señal de un escrutinio cada vez más profundo por parte de las fuerzas del orden sobre el alcalde demócrata y los miembros de su círculo íntimo.

Una persona con conocimiento del asunto dijo que la investigación que condujo a la redada del jueves estaba siendo supervisada por la oficina del fiscal federal en Brooklyn, y fue independiente de una investigación criminal llevada a cabo por fiscales federales en Manhattan que llevó a agentes del FBI a confiscar los dispositivos electrónicos de Adams cuando salía de un evento el otoño pasado.

La persona no estaba autorizada a revelar información públicamente sobre la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los vecinos de Greco dijeron que agentes federales comenzaron a registrar las dos casas, que están en la misma cuadra, alrededor de las 6 a.m. y permanecieron en el área durante varias horas.

Greco fue puesto en licencia administrativa el jueves, según un portavoz del Ayuntamiento. Prolífica recaudadora de fondos, había trabajado estrechamente con Adams durante más de una década, sirviendo como su conducto hacia las comunidades asiático-estadounidenses de la ciudad.

Se cree que esa investigación, que está dirigida por fiscales de Manhattan, se centra en si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir contribuciones ilegales de fuentes extranjeras, canalizadas a través de donantes testaferros, según una orden informada por The New York Times.

Adams ha desviado repetidamente las preguntas sobre la investigación y al mismo tiempo ha enfatizado que no ha sido acusado oficialmente de ningún delito.

"Nuestra administración siempre cumplirá la ley y siempre esperamos que todos nuestros empleados cumplan con las pautas éticas más estrictas", dijo un portavoz del alcalde en un comunicado el jueves. "Como hemos dicho repetidamente, no comentamos sobre asuntos que están bajo revisión, pero cooperaremos plenamente con cualquier revisión en curso".

No hubo respuesta inmediata a un mensaje de voz en busca de comentarios dejados en un número de teléfono que figura como el de Greco.