Rauw Alejandro y Anitta entre los artistas en los conciertos gratuitos del programa TODAY La lista incluye actuaciones de Anitta, Rauw Alejandro, Meghan Trainor, Kehlani, Lainey Wilson, Gracie Abrams, Bleachers, Maggie Rogers, Little Big Town & Sugarland, Chance the Rapper, Thomas Rhett, Chris Stapleton, LL COOL J y más. Por noveno año consecutivo, Citi es el patrocinador de la “Citi Concert Series on TODAY”.