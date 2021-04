Walter Mondale, vicepresidente de Carter, muere a los 93 años

MINNEAPOLIS - El exvicepresidente Walter F. Mondale, un ícono liberal que perdió la elección presidencial más desigual luego de decirle sin rodeos a los votantes que esperaran un aumento de impuestos si ganaba, murió este lunes. Tenía 93 años.

La muerte del exsenador, embajador y fiscal general de Minnesota fue anunciada en un comunicado de su familia. No se citó ninguna causa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mondale siguió el camino trazado por su mentor político, Hubert H. Humphrey, desde la política de Minnesota hasta el Senado de los Estados Unidos y la vicepresidencia, bajo el mando de Jimmy Carter de 1977 a 1981.

Su propio intento para la Casa Blanca, en 1984, llegó en el cenit de la popularidad de Ronald Reagan. La selección de Mondale de la representante Geraldine Ferraro de Nueva York como su compañera de fórmula lo convirtió en el primer candidato presidencial de un partido importante en incluir a una mujer en la lista, pero su declaración de que aumentaría los impuestos ayudó a definir la carrera.

El día de las elecciones, llevó solo su estado natal y el Distrito de Columbia. El voto electoral fue 525-13 para Reagan, la mayor victoria en el Colegio Electoral desde que Franklin Roosevelt derrotó a Alf Landon en 1936 (el senador George McGovern obtuvo 17 votos electorales en su derrota de 1972, ganando Massachusetts y Washington, DC).

“Hice lo mejor que pude”, dijo Mondale el día después de las elecciones, y no culpó a nadie más que a sí mismo.

Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama participan junto a sus esposas, las exprimeras damas Rosalynn, Hillary, Laura y Michelle.

"Creo que sabes que nunca me he entusiasmado con la televisión", dijo. "Para ser justos con la televisión, nunca me gustó mucho".

Años más tarde, Mondale dijo que su mensaje de campaña había demostrado ser el correcto.

“La historia me ha reivindicado que tendríamos que subir los impuestos”, dijo. "Fue muy impopular, pero fue indudablemente correcto".

Convención Nacional Demócrata 2020.

En 2002, los demócratas estatales y nacionales miraron a Mondale cuando el senador Paul Wellstone, demócrata por Minnesota, murió en un accidente aéreo menos de dos semanas antes del día de las elecciones. Mondale acordó reemplazar a Wellstone, y las primeras encuestas lo mostraron con una ventaja sobre el candidato republicano, Norm Coleman.

Pero Coleman, de 53 años, enfatizando su juventud y vigor, superó a Mondale, de 74 años, en una intensa campaña de seis días. Mondale también se vio afectado por un servicio conmemorativo partidista para Wellstone, en el que miles de demócratas abuchearon a los políticos republicanos presentes. Un orador suplicó: "Le rogamos que nos ayude a ganar esta elección para Paul Wellstone".

Las encuestas mostraron que el servicio desanimó a los independientes y le costó votos a Mondale. Coleman ganó por 3 puntos porcentuales.

El exvicepresidente Pence regresó a su estado natal de Indiana ante una multitud de seguidores. "Servir como su vicepresidente fue el mayor honor de nuestra vida, pero ahora que esta temporada de servicio ha llegado a su fin, simplemente teníamos que volver a casa", dijo Pence.

“Los elogios fueron los que más sufrieron”, dijo Mondale después de las elecciones. “No lo justifica, pero todos cometemos errores. ¿No podemos encontrar ahora en nuestro corazón el perdonarlos y seguir adelante? ".

Fue una derrota particularmente amarga para Mondale, quien incluso después de su derrota ante Reagan se había consolado con su récord perfecto en Minnesota.

"Una de las cosas de las que estoy más orgulloso", dijo en 1987, "es que ni una sola vez en mi carrera pública perdí una elección en Minnesota".

Una entrevista exclusiva de Telemundo Las Vegas.

Años después de la derrota de 2002, Mondale regresó al Senado para estar junto al demócrata Al Franken en 2009 cuando juró para reemplazar a Coleman después de un recuento prolongado y una batalla judicial.

Mondale comenzó su carrera en Washington en 1964, cuando fue designado al Senado para reemplazar a Humphrey, quien había renunciado para convertirse en vicepresidente. Mondale fue elegido para un mandato completo de seis años con aproximadamente el 54% de los votos en 1966, aunque los demócratas perdieron la gobernación y sufrieron otros reveses electorales. En 1972, Mondale ganó otro mandato en el Senado con casi el 57% de los votos.

Su carrera en el Senado estuvo marcada por la defensa de temas sociales como la educación, la vivienda, los trabajadores migrantes y la nutrición infantil. Al igual que Humphrey, era un partidario abierto de los derechos civiles.

Desde 1973 hasta el 2004, Joe Biden fungió como senador federal, para luego convertirse en vicepresidente y ahora presidente de Estados Unidos.

Mondale probó las aguas para una candidatura presidencial en 1974, pero finalmente decidió no hacerlo. "Básicamente, descubrí que no tenía el deseo abrumador de ser presidente, que es esencial para el tipo de campaña que se requiere", dijo en noviembre de 1974.

En 1976, Carter eligió a Mondale como el número 2 en su boleto y luego destituyó a Gerald Ford.

Como vicepresidente, Mondale tenía una estrecha relación con Carter. Fue el primer vicepresidente en ocupar una oficina en la Casa Blanca, en lugar de un edificio al otro lado de la calle. Mondale viajó mucho en nombre de Carter y lo asesoró en asuntos internos y externos.

En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el vicepresidente Mike Pence indicó este martes que no apoyaría la invocación de la Enmienda 25 para remover al presidente Donald Trump de su cargo.

Si bien carecía del carisma de Humphrey, Mondale tenía un divertido sentido del humor.

Cuando abandonó el sorteo presidencial de 1976, dijo: "No quiero pasar los próximos dos años en Holiday Inns".

Al recordarlo poco antes de ser elegido como compañero de fórmula de Carter, Mondale dijo: "Lo revisé y descubrí que todos están redecorados y que son lugares maravillosos para quedarse".

La mosca en el debate ha sido tendencia en redes sociales; el visitante inesperado se posó en la cabeza del vicepresidente.

Mondale nunca se apartó de sus principios liberales.

“Creo que el país necesita más que nunca valores progresistas”, dijo Mondale en 1989.

Ese año, los demócratas intentaron persuadirlo para que desafiara al senador republicano de Minnesota Rudy Boschwitz, pero decidió no participar en la carrera, diciendo que era hora de dar paso a una nueva generación.

Entérate de qué conversaron el presidente mexicano y la vicepresidenta estadounidense.

“Uno de los requisitos de una fiesta sana es que se renueve”, dijo en su momento. "No se puede seguir dirigiendo a Walter Mondale por todo".

Eso allanó el camino para que Wellstone ganara la nominación demócrata y luego molestara a Boschwitz. Wellstone se había estado preparando para enfrentarse a Mondale en una primaria, pero habría sido un gran perdedor.

Walter Frederick Mondale, hijo de un ministro metodista y profesor de música, nació el 5 de enero de 1928 en la pequeña Ceilán, Minnesota, y creció en varios pueblos pequeños del sur de Minnesota.

El gobernador Greg Abbott le envió una carta a la vicepresidenta exigiendo respuestas y acción por parte de la administración de Biden.

Tenía solo 20 años cuando se desempeñó como gerente de distrito del Congreso para la exitosa campaña de Humphrey en el Senado en 1948. Su educación, interrumpida por un período de dos años en el ejército, culminó con un título en derecho de la Universidad de Minnesota en 1956.

Mondale comenzó una práctica legal en Minneapolis y dirigió la exitosa campaña para gobernador de 1958 del demócrata Orville Freeman, quien nombró al fiscal general del estado de Mondale en 1960. Mondale fue elegido fiscal general en el otoño de 1960 y reelegido en 1962.

Como fiscal general, Mondale pasó rápidamente a casos de derechos civiles, antimonopolio y protección al consumidor. Fue el primer fiscal general de Minnesota en convertir la protección del consumidor en un tema de campaña.

Juliana Monsalve tiene la información.

Después de sus años en la Casa Blanca, Mondale se desempeñó de 1993 a 1996 como embajador del presidente Bill Clinton en Japón, luchando por el acceso de Estados Unidos a mercados que van desde automóviles hasta teléfonos celulares.

Ayudó a evitar una guerra comercial en junio de 1995 por los automóviles y las autopartes, persuadiendo a los funcionarios japoneses para que dieran a los fabricantes de automóviles estadounidenses más acceso a los distribuidores japoneses y presionando a los fabricantes de automóviles japoneses para que compraran repuestos estadounidenses.

Mondale mantuvo sus vínculos con los Clinton. En 2008, apoyó a la senadora Hillary Rodham Clinton para presidente, cambiando su lealtad solo después de que Barack Obama selló la nominación.

Mira lo que dijo.

Cuando los demócratas acudieron a él después de la muerte de Wellstone, Mondale trabajaba en el bufete de abogados Dorsey & Whitney de Minneapolis y formaba parte de juntas directivas corporativas y sin fines de lucro. Regresó a la firma tras la breve campaña.

Mondale y su esposa, Joan Adams Mondale, se casaron en 1955. Durante su vicepresidencia, ella presionó para que el gobierno apoyara más las artes y se ganó el apodo de "Juana del Arte". Tenía una especialización en arte en la universidad y trabajó en museos en Boston y Minneapolis.

La pareja tuvo dos hijos, Ted y William, y una hija, Eleanor. Eleanor Mondale se convirtió en periodista de transmisión y presentadora de televisión, con créditos que incluyen "CBS This Morning" y programas con E! Televisión de entretenimiento. Ted Mondale sirvió seis años en el Senado de Minnesota e hizo una oferta infructuosa para la nominación demócrata para gobernador en 1998. William Mondale se desempeñó durante un tiempo como asistente del fiscal general.

Joan Mondale murió en 2014 a los 83 años después de una enfermedad prolongada.