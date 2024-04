Turista estadounidense se enfrenta a 12 años de prisión al llevar munición a isla caribeña

Un hombre de Oklahoma se enfrenta a una condena de hasta 12 años de prisión en una isla del Caribe después de que los funcionarios de aduanas encontraran munición en su equipaje.

Ryan Watson viajó a Turcas y Caicos con su esposa, Valerie, para celebrar su 40 cumpleaños el 7 de abril. Iban con dos amigos que también habían cumplido 40 años.

Las vacaciones tuvieron un final abrupto cuando el personal del aeropuerto encontró una bolsa con cremallera que contenía balas en el equipaje de mano de la pareja. Watson dijo que se trataba de munición de caza que había traído accidentalmente, pero según una estricta ley de Turcas y Caicos, un tribunal puede imponerle una condena obligatoria de 12 años.

"Se trataba de munición de caza que utilizo para el venado de cola blanca", declaró Watson a la NBC Boston en una entrevista realizada la semana pasada y emitida tras su primera comparecencia ante el tribunal el martes.

Los dos compartieron su historia virtualmente con NBC10 Boston la semana pasada antes de su primera vista judicial. Estaban atrapados en la isla, con los pasaportes confiscados y separados de sus hijos pequeños.

"Cuando me enteré, me aterroricé de inmediato porque pensé: no podemos estar los dos 12 años en la cárcel. Tenemos niños en casa. Y esto es un error tan inocente que ni siquiera sabíamos que no estábamos… ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Así que sí, mi pensamiento inmediato fue nuestros hijos y ellos siendo, ya sabes, sin padres para, por ese tiempo", dijo Valerie.

Los Watson fueron interrogados y acusados de posesión de munición. En 2022, Turcas y Caicos aprobó una enmienda que endurecía las penas por posesión de armas o munición, aumentando la pena mínima obligatoria de prisión a 12 años.

Esto es algo de lo que puede que nunca nos recuperemos Ryan Watson, turista estadounidense acusado de posesión de munición en las Islas Turcas y Caicos

El pasado mes de septiembre, la embajada de Estados Unidos en Bahamas emitió una alerta de viaje advirtiendo a los estadounidenses después de que un turista de Indiana fuera condenado a ocho meses de prisión por posesión de munición.

La alerta dice: "Deseamos recordar a todos los viajeros que declarar un arma en su equipaje con una compañía aérea no concede permiso para introducir el arma en TCI [Islas Turcas y Caicos] y dará lugar a su detención.

"Le recomendamos encarecidamente que compruebe cuidadosamente su equipaje en busca de munición perdida o armas olvidadas antes de partir hacia las Islas Turcas y Caicos. Si introduce un arma de fuego o munición en las Islas Turcas y Caicos, no podremos garantizar su puesta en libertad. Usted está sujeto a las leyes de las Islas Turcas y Caicos y debe seguir los procedimientos de las fuerzas del orden locales", continuaba la alerta.

Bryan Hagerich fue detenido por las autoridades de Turcas y Caicos tras unas vacaciones familiares en febrero, cuando se encontró munición de caza en su equipaje antes de que embarcara en un vuelo de regreso a casa. Hagerich declaró que la munición se encontraba en una bolsa que utilizaba con frecuencia en sus viajes de caza de fin de semana.

"Llevo aquí casi 70 días tras pagar la fianza. He estado fuera, ahora mismo esperando para ir a la vista. Allí es donde se verá mi caso, y después vendrá la sentencia", dijo Hagerich.

Hagerich, que jugó al béisbol profesionalmente y fue seleccionado en una ocasión por los Florida Marlins, vive en Pensilvania con su mujer y sus dos hijos pequeños. Pasó ocho días en prisión antes de pagar la fianza y está a la espera de una vista judicial el 3 de mayo.

"Es increíblemente aterrador. No sabes qué te deparará el día siguiente. Qué camino puede tomar esto. Estás solo en una cultura completamente diferente, en un país diferente. Es muy diferente a hacer las maletas e irte con tu familia unos días. Han sido los peores 70 días de mi vida", dijo Hagerich.

Tanto él como los Watson tienen que hacer frente a la presión económica que supone pagar una estancia prolongada y estar alejados de sus trabajos.

"Ya hemos hablado, y estamos como, ¿qué pasa si, ya sabes, ¿qué pasa si perdemos nuestra casa? Que, cuando nos mudamos a Oklahoma, construimos una casa que pensamos que era nuestro hogar para siempre. Y pensar que esto nos va a arruinar…", dijo una emocionada Valerie.

"Esto es algo de lo que puede que nunca nos recuperemos", dijo Ryan.

"Estoy muy ansioso, deseoso de volver a casa con mi familia", dijo Hagerich. "Esto ha sido demasiado largo. Ha causado tantos daños irreparables a mi familia que ya no puedo seguir viéndolos luchar. Sólo quiero abrazar a mi familia y empezar juntos este proceso de curación".

Tras la vista de ayer, Ryan fue enviado a la cárcel; se le concedió la libertad bajo fianza en una vista el miércoles. El lunes se retiraron los cargos contra Valerie, que ha regresado a Oklahoma con sus dos hijos.

Los jueces de las Islas Turcas y Caicos pueden hacer excepciones a la sentencia mínima obligatoria si determinan que existen "circunstancias excepcionales" en un caso.

NBC10 Boston se puso en contacto con la Embajada de EEUU en Bahamas y con la oficina de turismo de las Islas Turcas y Caicos para informarse sobre la situación de los Watson. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Estado y un portavoz dijo a NBC10 Boston que son conscientes de la detención de ciudadanos estadounidenses en Turcas y Caicos y que, "El Departamento de Estado de los EEUU y nuestras embajadas y consulados en el extranjero no tienen mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero."

El portavoz añadió: "Cuando un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, estamos dispuestos a prestarle toda la asistencia consular adecuada. En un país extranjero, los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las leyes de ese país, incluso si difieren de las de los Estados Unidos… Como indica nuestra alerta de seguridad del 22 de septiembre de 2023, en las Islas Turcas y Caicos (ITC), no están permitidas las armas de fuego, municiones y otras armas. Las autoridades de las Islas Turcas y Caicos aplican estrictamente todas las leyes relacionadas con las armas de fuego. La pena por viajar a las ITC con un arma de fuego, munición u otra arma es de un mínimo de doce (12) años de privación de libertad. Si un viajero introduce un arma de fuego o munición en las ITC, el Departamento de Estado de EE.UU. no podrá garantizar su puesta en libertad. Los viajeros están sujetos a las leyes de las ITC y deben seguir los procedimientos de las fuerzas de seguridad locales."

El Departamento de Estado dijo que no puede facilitar el número de ciudadanos estadounidenses acusados de posesión de armas o municiones, ya que no puede hacer un seguimiento de las detenciones locales.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad de las Islas Turcas y Caicos reconocieron el miércoles en un comunicado que tres estadounidenses se encuentran en libertad bajo fianza por este tipo de casos.

"La Ordenanza sobre Armas de Fuego se aplica a todas las personas presentes en las Islas Turcas y Caicos, independientemente de su estatus u origen", rezaba el comunicado de las oficinas del fiscal general y del director de la fiscalía.

También el miércoles, la Embajada de EEUU en las Bahamas emitió un nuevo comunicado instando a todos los viajeros a tener cuidado buscando armas o munición al salir de EEUU.

"Revise cuidadosamente su equipaje en busca de municiones perdidas o armas olvidadas antes de salir de los Estados Unidos", dice la advertencia en negrita, señalando a continuación que la aplicación de la ley en las Islas Turcas y Caicos es estricta, las armas declaradas legalmente no están permitidas en el territorio y el control de la TSA puede no encontrar municiones en el equipaje al salir del país.

"Si introduce un arma de fuego o munición en las Islas Turcas y Caicos, aunque sea de forma inadvertida, no podremos garantizar su puesta en libertad. Usted está sujeto a las leyes de TCI y debe seguir los procedimientos locales de aplicación de la ley", dice el comunicado.