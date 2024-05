Inicia el toque de queda para menores en Newark: lo que debes saber

Lo que debes saber El toque de queda para menores en Newark entra en vigor este viernes 3 de mayo luego de que fuera pospuesto su comienzo el pasado 12 de abril.

NUEVA JERSEY -- El toque de queda para menores en Newark entra en vigor este viernes 3 de mayo luego de que fuera pospuesto su comienzo el pasado 12 de abril.

A partir de esta fecha, el proceso de toque de queda juvenil se llevará a cabo solo los fines de semana, específicamente los viernes, sábados y domingos. Sin embargo, el 21 de junio, cuando finalice el año escolar, el proceso de participación juvenil en el toque de queda se llevará a cabo los siete días de la semana.

La medida ordena que los menores de 18 años en Newark, es decir los que tienen de 17 años para abajo, no podrán estar en la calle sin compañía de una persona adulta a ciertas horas de la noche. El toque de queda empezará de 11:00 p. m. a 5:30 a. m. para los niños y adolescentes que no esten acompañados por un adulto. Los menores no pueden alejarse 100 pies de su vivienda.

La iniciativa se creó para salvaguardar a los menores garantizando que permanezcan bajo supervisión de un padre o tutor durante la noche para prevenir la delincuencia y la victimización juvenil.

“Queremos que los niños de nuestra ciudad disfruten del aire libre de forma segura limitando sus oportunidades de encontrar el peligro”, dijo el alcalde Baraka cuando anuncio por primera vez el plan. “El lugar más seguro para los niños por la noche es bajo la supervisión de sus padres u otro adulto de confianza, no en las calles. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los niños de Newark estén a salvo”.

Durante los compromisos del fin de semana y de la semana completa, la Policía de Newark que observe a los jóvenes en las calles y sin la compañía de un adulto durante las horas del toque de queda interactuará pacíficamente con el joven solicitándole su nombre, edad, dirección y contacto de sus padres para escribir en un informe documentado antes de comunicarse con con el Equipo de Respuesta de Bienestar de OVPTR, compuesto por un trabajador social y/o trabajador social autorizado.

Este personal será enviado al lugar donde el oficial de policía está con el joven para ser recogido. El Equipo de Respuesta de Bienestar llegará en una camioneta de la ciudad de Newark, acompañado por un oficial de policía para garantizar la seguridad del menor y el personal de OVPTR mientras el joven es transportado a su domicilio.

En caso de que un padre o tutor no esté en casa o no pueda comunicarse con él por teléfono, el joven será transportado al Centro de Reintegración. Los miembros del personal de OVPTR llevarán a cabo un proceso de admisión. El personal de OVPTR seguirá intentando comunicarse con los padres o tutores del joven.

Si no se puede localizar a ningún padre o tutor, el menor será transportado a un hospital local para recibir una autorización médica. Si, después de cuatro horas en el hospital, no se ha localizado a ningún padre o tutor, se contactará a la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey.

Dentro de las 24 a 48 horas posteriores al contacto inicial del toque de queda juvenil con cada joven, los trabajadores sociales y los trabajadores de extensión de OVPTR harán un seguimiento con las familias a través de contacto telefónico o realizando una visita domiciliaria con una evaluación sobre la elegibilidad para recursos adicionales.

Cuáles son las horas del toque de queda

Desde el 3 de mayo será ilegal que un menor esté en las calles públicas, entre esas instalaciones de transporte público y otros sitios públicos, los viernes, sábado y domingos entre las 11 p. m. y las 5:30 a. m. del día siguiente. Si el niño está en compañía de un padre, un tutor o una persona adulta la medida no se aplicará. A partir del 21 de junio se llevará a cabo los 7 días de la semana.

Esto no se aplicará a ningún menor que se dedique a un negocio o viaje hacia o desde un negocio o un menor que esté asistiendo a actividades escolares extracurriculares, actividades patrocinadas por organizaciones religiosas o comunitarias y otros eventos culturales, educativos y sociales que puedan ocurrir después de las 11 p.m. y antes de las 5:30 a.m.