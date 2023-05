No estás solo: estas hijas sin mamá encontraron apoyo en el duelo de las demás

Cuando mi madre murió repentinamente hace 30 años, yo tenía 13. Pasaría los siguientes 20 años tratando de entender lo que significa no tener una madre.

E hice esto básicamente sola.

Principalmente, esto se debió a que los padres de mi madre, quienes me criaron, eran personas anticuadas que vivieron el Dust Bowl. No hablaron de sentimientos, buenos o malos. Nunca vi a mi abuelo derramar una lágrima después de la muerte de su hija. Además, nuestro pueblo estaba en las llanuras rurales de Colorado, a horas de distancia de cualquier ciudad con servicios como un terapeuta de duelo, incluso si mis abuelos hubieran estado abiertos a eso.

Pero el silencio en torno al duelo también fue producto de la época. Me alienta ver que ahora la muerte de una madre generalmente no se maneja de la misma manera que en 1993.

Hoy en día hay muchos tipos de apoyo, desde los organizados hasta las bases. Se puede hablar y compartir más públicamente el duelo, dicen los expertos, y se reconoce que dura mucho tiempo.

Los niños sin madre pueden asistir a campamentos de verano especiales, por ejemplo, o retiros del Día de la Madre como los organizados por EmpowerHer, una organización sin fines de lucro con sede en Massachusetts, que trabaja con niñas cuyas madres han muerto. También vinculan a las niñas con mentores para que puedan ver una versión anterior de sí mismas. El grupo recientemente comenzó a trabajar con niños y niños no binarios que han perdido a cualquiera de sus padres.

“No hay un final perfecto”, dijo Cara Belvin, quien fundó EmpowerHer. “Puedes llorar y gritar, pero no puedes rendirte, y tenemos espacio para un niño que está de duelo”.

Han proliferado los podcasts sobre el tema de la pérdida de los padres y los grupos de apoyo tanto virtuales como presenciales.

“Realmente creció exponencialmente con el COVID-19”, dijo Hope Edelman, autora de varios libros sobre el duelo, incluido el éxito de ventas “Motherless Daughters: The Legacy of Loss”, publicado en 1994.

Edelman ha dirigido grupos de hijas sin madre y sus libros han ayudado a marcar el comienzo de una nueva forma de vivir con la pérdida. “La muerte de una madre afecta profundamente a una hija, pero lo que viene después puede afectarla tanto o más”, dijo.

Edelman tenía 17 años cuando su madre murió en 1981, una época que ella llamó la "edad oscura" del duelo, cuando el duelo a menudo no se discutía mucho fuera de la vieja oficina de un terapeuta.

La sabiduría que prevalece hoy en día tiende a ser la teoría de los “vínculos continuos”, que dice que el duelo debe sobrellevar y que las relaciones continúan y cambian con un ser querido, incluso después de su muerte.

Este enfoque más comprometido con el duelo ha sido fomentado por Internet y las redes sociales.

Janet Gwilliam-Wright, nativa de Ontario, de 46 años, comenzó "The Motherlove Project", un blog y la correspondiente cuenta de Instagram, en 2020 para honrar el 25 aniversario de la muerte de su madre. Desde entonces se ha convertido en un lugar donde mujeres de todo el mundo comparten historias sobre sus difuntas madres; casi 300 personas han compartido hasta ahora.

“No tenía ningún lugar para llorarla, ella no tenía una tumba, así que decidí hacer un lugar en Internet”, explicó Gwilliam-Wright.

“Tengo una enorme gratitud por cada mujer que se acerca a mí. Me ayuda en mi duelo y me ha traído una comunidad de personas con las que me siento tan conectado”.

El Día de la Madre puede sentirse particularmente aislado, dijo Julia Morin, de 36 años, de Nashua, New Hampshire, quien creó su cuenta de Instagram "Girl_meets_grief" en el Día de la Madre de 2021 para conectarse con otras personas que sintieron lo mismo.

Antes de Internet, a pesar de que la actitud predominante hacia el duelo podría haber sido menos solidaria, a menudo había más comunidad y familia que ahora, cuando muchos estadounidenses carecen de redes de apoyo integradas.

“Entonces, el apoyo generalizado en línea brinda a las personas un espacio más amplio para compartir ese duelo y conocer a personas con experiencias similares”, dijo Megan Kelleher, una historiadora que ha estudiado las prácticas de duelo y duelo.

Escribir es otra forma en que las hijas sin madre se conectan.

Sasha Brown-Worsham de Acton, Massachusetts, ha escrito sobre la pérdida de su madre cuando era adolescente. Escribió un ensayo viral y lo siguió con una memoria, "Namaste the Hard Way". Cuando Brown-Worsham cumplió 45 años, la misma edad que tenía su madre cuando murió de cáncer de mama, buscó un grupo de apoyo virtual de madres sin madres.

“Mi hija cumplió 16 años al mismo tiempo, y esa era la edad que tenía yo cuando murió mi madre”, dijo.

El grupo es una colaboración entre Edelman's Motherless Daughters y She Climbs Mountains, una organización sin fines de lucro con sede en Twin Cities.

“Existe la sensación de ser visto posiblemente por primera vez en toda mi vida”, dijo Brown-Worsham.

Los hitos de la vida, como casarse o tener un bebé, pueden desencadenar el duelo. Cuando tenía 30 años, me había engañado a mí mismo creyendo que era experto en ignorar la pérdida de mi madre. Eso estaba, por supuesto, lejos de ser cierto.

Fue cuando tuve a mi primer bebé que sentí que el dolor afloraba a la superficie. Los celos surgieron de maneras inesperadas, particularmente cuando vi a mis nuevas mamás amigas con sus madres.

Resulta que esto es normal.

“Tener hijos me desgarró emocionalmente”, dijo Katie Paradis, de 42 años, de Rockport, Massachusetts, que tiene dos niñas y no tiene madre.

La madre de Susanna Gilbertson murió un año antes de que naciera su hija.

“Miré a mi alrededor y no vi ningún apoyo al que pudiera acceder”, dijo Gilbertson, de 47 años, de Filadelfia.

Junto con otra madre sin madre, publicó volantes para un grupo de libros, leyendo "Motherless Daughters" de Edelman. Después de la reunión inicial, las mujeres del grupo querían continuar. Terminaron reuniéndose durante siete años.

“Tienes la oportunidad de experimentar, en lugar de que te digan, que no estás solo”, dijo Gilbertson, ahora un entrenador de duelo de tiempo completo.