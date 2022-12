Senadora Kyrsten Sinema se registra como independiente: ¿qué significa para mayoría demócrata?

WASHINGTON — La senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona anunció este viernes que ahora se ha registrado como independiente, pero que no planea reunirse con los republicanos, asegurando que los demócratas conservarán su estrecha mayoría de votos en el Senado.

Sinema, quien modeló su enfoque político en el estilo renegado del difunto senador John McCain, republicano por Arizona, y en ocasiones ha frustrado a sus colegas demócratas con sus propuestas a los republicanos y su oposición a las prioridades demócratas, dijo que estaba "declarando mi independencia del sistema partidista quebrado en Washington”.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

En un video que explica su decisión, dijo: “Registrarme como independiente y presentarme a trabajar con el título de independiente es un reflejo de lo que siempre he sido… Nada va a cambiar para mí”.

La senadora que está en su primer mandato escribió en The Arizona Republic que asumió el cargo comprometiéndose a “ser independiente y trabajar con cualquiera para lograr resultados duraderos. Me comprometí a no demonizar a las personas con las que no estaba de acuerdo, no participar en insultos ni distraerme con el drama político. Prometí que nunca me doblegaría a la presión del partido”.

Escribió que su enfoque es “raro en Washington y ha molestado a los partidarios de ambos partidos”, pero “ha dado resultados duraderos para Arizona”. Sinema también dijo que “nunca ha encajado perfectamente en ninguno de los dos partidos nacionales”.

Sinema se enfrenta a la reelección en 2024 y es probable que se enfrente a un retador en las primarias después de enojar a gran parte de la base demócrata al bloquear o diluir prioridades progresistas como un aumento del salario mínimo y las grandes iniciativas de gasto social del presidente Joe Biden. Ella no ha dicho si planea buscar otro mandato.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Junto con Joe Manchin de West Virginia, ha sido uno de los dos demócratas moderados en el Senado de 50-50, y su voluntad de oponerse al resto de su partido ha limitado en ocasiones las ambiciones de Biden y del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York.

En enero pasado, los líderes del Partido Demócrata de Arizona votaron a favor de censurar a Sinema, citando “su incapacidad para hacer lo que fuera necesario para garantizar la salud de nuestra democracia”, es decir, su negativa a aceptar a sus compañeros demócratas para alterar la regla del Senado para que pudieran superar una oposición republicana a un proyecto de ley de derecho al voto.

Si bien esa reprimenda fue simbólica, se produjo solo unos pocos años después de que Sinema lograra devolver el escaño del Senado de Arizona a los demócratas por primera vez en una generación. La medida también anticipó la oposición persistente que probablemente enfrentará Sinema dentro de su propio partido en 2024.