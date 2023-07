Muere al menos una persona en accidente de avioneta que volaba “algo así como loco”

NORTH MYRTLE BEACH, Carolina del Sur — Una avioneta monomotor que transportaba a cinco personas se estrelló el domingo cerca de un campo de golf en la comunidad turística costera de North Myrtle Beach en Carolina del Sur, matando al menos a una persona, dijeron la policía y funcionarios federales.

El Piper PA-32 cayó al noroeste del Aeropuerto Grand Stand de la ciudad poco después de las 11 a.m., dijo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado que confirmó que cinco personas estaban a bordo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El portavoz de la policía de North Myrtle Beach, Patrick Wilkinson, dijo inicialmente que hubo al menos una muerte y otra persona que fue llevada a un hospital, informó Myrtle Beach Sun News.

Un despachador de policía de North Myrtle Beach, contactado por The Associated Press, dijo que no tenía más información más tarde el domingo y que ningún portavoz estaba disponible de inmediato para proporcionar más actualizaciones sobre los muertos o heridos.

El periódico informó que el avión se estrelló cerca de un campo de golf en un área llamada Barefoot Landing, lo que provocó que la policía, los bomberos y otros vehículos de emergencia acudieran al lugar.

El periódico citó a una visitante del área, Iris Gaines, diciendo que vio el avión volando “algo así como loco” con una de sus alas más alta que la otra justo antes del accidente. “Estaba tan cerca de este condominio”, le dijo al periódico.

Wilkinson dijo que el avión estaba completamente envuelto en llamas cuando llegaron los equipos de emergencia, y el periódico informó que algunos árboles parecían estar caídos a lo largo de un camino cerca del lugar del accidente.

La FAA dijo en un comunicado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará una investigación sobre el accidente. La FAA no tenía otra información sobre de dónde partió el avión o hacia dónde se dirigía.

El avión de la aerolínea American Eagle, marca regional de American Airlines, había aterrizado en Little Rock, Arkansas. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo