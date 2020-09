En video: hispana brutalmente golpeada por un desconocido en el metro de Miami

MIAMI, Florida - Una joven colombiana fue víctima de una salvaje golpiza por un desconocido en el Metromover de Miami que la dejó gravemente herida después de la golpiza que quedó captada en video.

Andrea Puerta, una joven de 27 años de origen colombiano, iba rumbo a su casa luego de terminar su jornada laboral el pasado viernes 5 de septiembre a las 10:40 p.m. Sin embargo, solo segundos después de abordar sola el Metromover en la estación del distrito financiero de Brickell terminó siendo víctima de un violento ataque.

Según dijo la víctima, un hombre afroamericano se subió al vagón y comenzó a atacarla sin compasión. En el video de vigilancia del propio Metromover quedó captado el momento en que el sospechoso le pega puñetazos en la cara en todo su cuerpo en repetidas ocasiones, mientras la tira de un lado a otro del vagón del metro.

Aunque la brutal agresión presuntamente ocurrió en los primeros días de septiembre no fue hasta este viernes que la víctima hizo públicas las imágenes. Según el reporte policial, el sospechoso fue identificado como Joshua James King, quien enfrenta cargos de agresión agravada.

“Perdí el conocimiento, yo me acuerdo hasta la parte que me dijo: 'Sorry' y levanté la mirada. Ya viendo el video sé lo que pasó, pero no me acuerdo cuando él me empujó de un lado al otro, ni cuando me tiró contra la silla”, dijo Andrea Puerta.

La presunta víctima describió a su agresor como un afroamericano de casi 2 metros de alto. "No tuvo compasión de mi, me golpeó hasta que pudo”.

El video de vigilancia muestra a la mujer durante tres minutos sola en el vagón, luego el sospechoso se sube unos segundos, se baja, se vuelve a subir e inmediatamente empieza a golpear a la joven hispana. Según las imágenes, la violenta agresión duró cerca de un minuto.

Puerta dice que el sospechoso le provocó una contusión cerebral y le rompió una costilla izquierda, a lo que se une un gran trauma psicológico detrás de semejante ataque.

“Es un hombre que debe ser conocido y que el día que salga debe pagar toda su vida por lo que me hizo, es una persona peligrosa para la sociedad y su hija debe saber la clase de padre que tiene”, pide Andrea Puerta, quien guarda las imágenes de los golpes en su cuerpo.

En su relato, la víctima señala que el hombre que la agredió fue detenido por la policía, luego de que presuntamente atacara a dos personas más en las próximas estaciones del metro, esa misma noche.